2019-09-19T15:44:13+03:00
Экономика

Лебединский ГОК: высокие стандарты работы!

Его система управления промбезопасностью и охраной труда успешно прошла ресертификационный аудит
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..Фото: "КП" Архив
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Системе комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», признана соответствующей требованиям нового стандарта ISO 45001:2018. Он регламентирует порядок разработки, внедрения систем менеджмента, имеющих непосредственное отношение к охране здоровья персонала и обеспечению безопасных условий труда. Стандарт рассматривает охрану труда как неотъемлемую составляющую успешного развития бизнес-структуры.

Аудиторская проверка на Лебединском ГОКе проводилась с 9 по 13 сентября специалистами Британского института стандартов BSI (British Standards Institution) — признанного мирового лидера в области международной сертификации.

Эксперты высоко оценили организацию рабочих мест, обеспечение сотрудников комбината спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, уровень проведения мероприятий по предотвращению травматизма, качество документооборота и соответствие требованиям законодательства. Аудиторы также отметили высокий уровень компетенции сотрудников, ответственных за охрану труда и промышленную безопасность.

- Основными сферами нашей проверки была организация работы в области охраны труда и промбезопасности, здоровья сотрудников, – рассказал Анатолий Путырский, ведущий аудитор Британского института стандартов. – Динамика развития в направлении ОТиПБ позитивна, и даже несколько опережает новые требования международных стандартов.

По результатам аудита несоответствий установленным требованиям не выявлено, система управления промбезопасностью и охраной труда Лебединского ГОКа рекомендована к сертификации по ISO 45001:2018.

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