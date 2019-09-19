Где отдохнуть белгородцам в ближайшие дни

УЧИМСЯ ВЯЗАТЬ ВЕНИКИ!

Белгородцев приглашают в Валуйский район, где уже не в первый раз пройдет оригинальный межрайонный фестиваль «Праздник веника». Село много лет славится старинным промыслом – выращиванием сорго и вязанием из него веников. После уборки урожая двулучане начинали вязать веники, которые возили продавать по всему Советскому Союзу. И сегодня здесь продолжают эту традицию, ежегодно проводя праздник.

Гостей мероприятия ждут яркие выступления творческих коллективов. Для тех, кто хочет научиться чему-то, проведут мастер-классы по вязанию веников. Также можно посетить выставку мастеров декоративно-прикладного творчества и приобрести памятные сувениры. Для ребятни тоже предусмотрены отдельные развлечения – аттракционы, батуты, игровые площадки. Ну а тех, кто не привык сидеть на месте, приглашают принять участие в конкурсе по вязанию одного из основных атрибутов домашнего хозяйства – веника.

Село Двулучное, Валуйский район.

21 сентября в 15.00 (6+).

фото: сайт администрации Прохоровского района.

СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ - РЕКА БЕЗ ГРАНИЦ

Подолешенское сельское поселение Прохоровского района приглашают гостей на уже традиционные народные гуляния «День Северского Донца». В этом году мероприятие пройдет на двух площадках.

Музей природы Белогорья в селе Большое – первая площадка. Здесь гостям предложат посетить научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы состояния и рационального использования водных ресурсов Прохоровского района и Белгородской области». А на территории Дендропарка Музея вас ждут развлекательно-познавательные квесты эколого-биологической направленности.

Вторая площадка – уже полюбившаяся многим рекреационная зона «Исток Северского Донца» в селе Подольхи. С самого утра для посетителей будут работать сельскохозяйственная ярмарка и подворья поселений Прохоровского района, улицы ремесленников и аниматоры на детских игровых площадках.

С 10-00 до 15-00 – гостей фестиваля встречают массовыми народными гуляниями. В полдень состоится торжественное открытие фестиваля «Северский Донец – река без границ». В нем традиционно примут участие как творческие коллективы района, так и гости праздника.

Прохоровский район, село Подольхи

20 сентября с 10.00 (0+).

ГРУППА «ЗВЕРИ» ПРИВЕЗЕТ В БЕЛГОРОД НОВОЕ ШОУ

Впервые коллектив заявил о себе в 2001 году, записав песню «Для тебя». С тех пор армия их поклонников неустанно росла. Особую популярность музыканты получили в тинейджерских кругах. Рома и его команда пели на понятном подросткам языке – искреннем и наивном. Теперь творчество музыкантов приобрело совсем иные обороты.

«Звери» - это отлично подобранная команда музыкантов, а их концерты – не просто выступление со сцены, но откровенный прямой диалог со слушателями. Новая программа «У тебя в голове» будет насыщена как хитами прежних лет, так и совершенно новыми композициями из последнего альбома.

И в этот раз всех, кто придет на концерт, ждет море драйва, зажигательная музыка и тексты, которым поневоле хочется подпевать. В новый масштабный тур «У тебя в голове» музыканты везут уже другую музыку. Мини-альбом выступил площадкой для экспериментов, позволившей музыкантам раскрыть свое умение работать в самых разных жанрах, облекать неожиданное по своему духу содержание в по-прежнему хитовые песни.

ДК «Энергомаш».

27 сентября в 19.00 (16+).