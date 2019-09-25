В Белгородском литературном музее говорили о комсомоле и спектакле «Великие голодранцы»

В Белгородском государственном литературном музее на вечер-портрет, посвященный 110-летию писателя-белгородца Филиппа Наседкина, собрались студенты Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России Владимира Бурцева, члены Белгородской региональной общественной организации «Дети войны». Говорили о писателе, чье творчество тесно связано со становлением комсомола в когда-то большой стране Советов, одним из самых известных его произведений – повести «Великие голодранцы», по которой был поставлен спектакль и снят фильм.

У спектакля по повести «Великие голодранцы» - своя особая и очень интересная судьба. Впервые, в 1970 году, он был поставлен на сцене Белгородского областного драматического театра имени Михаила Щепкина. А затем его подхватили другие театры, он с успехом шел на разных театральных сценах. И до сих пор является как бы срезом великой эпохи.

В фильме, отрывок из которого увидели собравшиеся в литературном музее, снимались не профессиональные актеры. В одном из главных героев, говорили на встрече памяти писателя, можно узнать самого Филиппа Ивановича и многих его земляков.

Писатель, уроженец Знаменовки Старооскольского района, свой трудовой путь начинал в 1927 году, когда был избран секретарем комсомольской ячейки в своем родном селе. Работа в комсомоле продолжалась до конца Великой Отечественной. В годы войны Филипп Наседкин был назначен комиссаром Главного управления всеобщего обучения. Он организовывал строительство оборонительных сооружений под Москвой, готовил ополченцев, формировал комсомольское подполье в прифронтовых районах.

С комсомолом связывала его и профессиональная деятельность: в 1936-1937 годах Наседкин был собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Казахстане. Затем заведовал Киевским отделением редакции газеты «Комсомольская правда», а в 1939-1940 годы являлся ответственным редактором молодежного журнала «Смена».

В годы войны писатель начал стремительно терять зрение, но это не помешало ему закончить Высшую дипломатическую школу и написать 16 повестей и романов. Он говорил, что «жизнь, людей, все краски неба и земли я вижу сердцем!»

В Белгородском литературном музее прошел вечер памяти Филиппа Наседкина.Фото: Ирина ТАРАСОВА

О встрече со своим талантливым земляком в Москве вспоминал и специально приглашенный на вечер памяти директор ГТРК Юрий Помельников. Юрий Иванович подчеркивал, что по произведениям нашего земляка можно изучать историю страны, воспитывать молодое поколение белгородцев.

Кстати, в зале было немало людей из поколения детей войны, которые также, как и Филипп Наседкин, являются свидетелями и участниками того времени. И покидая гостеприимные стены литературного музея, многие говорили, что искренне благодарны сотрудникам за возможность встретиться с юностью.