Белгородцы изучили цифровые решения «Ростелекома» своими Rukami

За 14 и 15 сентября мероприятие в детском городе мастеров «Мастерславль» посетили более 6 000 гостей. В программе фестиваля прошли мастер-классы, научные эксперименты, чемпионат по киберспорту, турниры, практикумы, семинары, хакатоны и инсталяции. Первый день мероприятия завершился концертом смартфонов – Смартфония от Андрея Бундина и артистов Белгородской Филармонии, а также сбором восьмиметрового розового единорога – символа белгородского фестиваля Rukami. Финальной точкой второго дня для гостей стал концерт Макс Detal «Миди Клавиатура».

Специалисты цифрового провайдера развернули интерактивный стенд, где представили широкие возможности «Умного дома» и других сервисов компании. Помимо интерактивного стенда на фестивале работала и мастерская «Ростелекома». В ней гости цифрового провайдера учились безопасно работать в интернете, создавать сайты, устранять повреждение кабеля и управлять «Умным домом». Каждый мог своими руками настроить датчики дыма, протечки и открытия двери, а также дистанционно включить умную лампочку, протестировать умную розетку и систему видеонаблюдения.

- Поддерживая проекты, подобные Rukami, мы вкладываемся в будущее молодёжи: развиваем ее «информационную осознанность» и потенциал в техническом творчестве. Поколения меняются, и скоро эти молодые ребята станут взрослыми – основными потребителями всех наших цифровых решений. Уверен, именно они со временем будут определять будущее телекоммуникаций нашей страны. И поэтому мы уже сейчас знакомим подрастающее поколение с элементами цифрового комфорта для повседневной жизни: интерактивным телевидением, сервисами информационной безопасности, «Умным домом» и другими, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Сервис «Умный дом» от «Ростелекома» поможет обеспечить безопасность дома: проинформирует хозяина о несанкционированном проникновении, о движении внутри помещения, сообщит о протечке, задымлении, выключит оставленный утюг или свет. В комплект поставки входят умные датчики и контроллер для обработки данных, к которому можно подключить до трёхсот устройств. Управлять системой можно онлайн – через мобильной приложение или сайт услуги. Пользователь может также задавать собственные сценарии, сформировав под себя все параметры «Умного дома».