В Белгороде обсудят вопросы эффективного преподавания

В течение двух дней – 17 и 18 сентября – на базе Белгородского института развития образования будет организована насыщенная программа. Собравшиеся не только обсудят тонкости преподавания таких предметов как «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Православная культура», но и примут участие научно-образовательных семинарах, специализированных мастер-классах.

Мероприятия организованы Департаментом образования Белгородской области и БелИРО по заказу Министерства просвещения РФ. А их почетными гостями станут заместитель губернатора региона Наталья Зубарева, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Сергей Пилипенко; профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор педагогических наук Игорь Метлик, уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых, а также представители российских университетов, религиозных организаций, общественные деятели и другие известные в своих отраслях специалисты.

Как подчеркивают организаторы, темы и вопросы, затронутые в ходе мероприятий, являются актуальными и важными для организации полноценного образовательного процесса подрастающего поколения россиян. Ожидается, что происходящий обмен мнениями и опытом поможет эффективно решать максимальное количество задач духовно-нравственного воспитания.