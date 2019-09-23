На туристической карте Белгородчины появился новый интересный объект – город-крепость Яблонов. Торжественное открытие крепости, копии той, которая была постьроена еще в 1637 году для обороны южных рубежей Русского царства, состоялось 21 сентября на территории современного Корочанского района.

Фото пресс-службы Белгородской и Старооскольской митрополии.

В городе-крепости Яблонов на площади более 1,2 тысячи квадратных метров воссозданы оборонительные башни со стенами, раскаты с пушками и казенный погреб, воеводский дом и житный двор, часовня, колокольня, ремесленные мастерские и торговые ряды. Объекты воссозданы по оригинальным чертежам и максимально приближены к внешнему облику крепости, которая в XVII веке входила в состав Белгородской засечной черты. За стенами крепости можно познакомиться с военным бытом, бережно реконструированным к открытию.

Фото пресс-службы Белгородской и Старооскольской митрополии.

Фото пресс-службы Белгородской и Старооскольской митрополии.

Всего для воссоздания города-крепости было потрачено 1,6 тысячи кубических метров отборного леса. В компании, которая возводила крепость, отмечали, что при строительстве были использованы различные породы дерева. К примеру, купола колокольни и часовни выполнены из осины, а точная копия герба Русского царства на центральной башне, водосточная система – из лиственницы. Из дуба и лиственницы выполнен дорожный настил.

Материал – лес из Архангельской области – отличается тем, что он более устойчив, сохраняет на протяжении сотен лес эстетический вид. Рабочие использовали специальный рубанок и топор со специальным лезвием. Работали, как и в старину, вручную, по старинной технологии, которая остается неизменной не одну сотню лет.

Яблоновская город-крепость – новый туристический объект на карте Белгородчины.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Всего на возведении города-крепости трудилось 70-80 рабочих. Проект воссоздания города-крепости с 2017 года курировали правительство Белгородской области, госархив региона и областное историческое общество «Ратник».

Во время открытия города-крепости Яблонов митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, подчеркнул:

- Отрадно, что мы открываем такое историческое место, которое призвано привести нашу историческую память в порядок. Мы должны понимать, что для генетической памяти - хранительницы нашего соборного участия во всех делах важно понимать значимость событий, происходящих с нами сегодня. Надеюсь, это будет не просто макет нашего прошлого, а место, где наши дети могли бы насыщаться исторической памятью, которая возрастит у них чувство народного единства.

По православной традиции Владыка Иоанн совершил чин освящения часовни в честь иконы Божией Матери Курская Коренная «Знамение» и колокольни.