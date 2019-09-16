2019-09-16T16:27:25+03:00
Общество

Белгородцу, протаранившему патрульный «УАЗик», предъявили обвинение в убийстве водителя такси

Молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей, в том числе за наркотики
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что в Белгороде пропал без вести 47-летний водитель такси, поступило в полицию 11 сентября от его отца. Пожилой мужчина сообщил, что последний раз сын выходил на связь вечером предыдущего дня. В тот момент он выполнял заказ и направлялся в поселок Разумное.

Поисками исчезнувшего белгородца, помимо сотрудников полиции, занимались волонтеры. Его фото облетело социальные сети. 13 сентября стало известно о трагической гибели водителя. Тело мужчины было найдено с признаками насильственной смерти.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. По предварительным данным, 12 сентября на одной из улиц Белгорода был замечен находившийся в пользовании таксиста автомобиль «Рено Логан». Для его задержания правоохранители ввели план «Перехват».

- Находившийся за рулем неизвестный мужчина, пытаясь уйти от преследования, совершил столкновение с патрульным автомобилем «УАЗ», после чего был задержан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Водителем оказался 22-летний житель Белгородского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков. Правоохранители установили его причастность к гибели водителя такси. Следствие пока не раскрывает подробности совершенного преступления. В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что молодому человеку уже предъявлено обвинение в убийстве. Устанавливается, какие у задержанного были мотивы.

Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области. Санкции статьи, инкриминируемой предполагаемому злоумышленнику, предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В минувшее воскресенье погибшего мужчину проводили в последний путь. Водители такси в память о погибшем коллеге выстроились в автоколонну на Михайловском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Белгородские автоинспекторы помогли школьнице с ожогами
В Белгороде полицейские изъяли у мужчины 25 свертков с героином
В Белгородской области состоялся открытый зрелищно-событийный фестиваль «Боткинская осень»
В Белгородскую область с начала года пытались провезти 3 тонны опасной продукции
В ходе операции «Мак – 2019» полицейские нашли в гараже у белгородца больше двух килограммов марихуаны
У Белгорода опять есть шанс принять Чемпионат мира по волейболу 2022
Белгородцы изучили цифровые решения «Ростелекома» своими Rukami
Белгородская управляющая компания оплатила многомиллионный долг
В Белгороде убитого водителя такси проводили в последний путь
В понедельник центр Белгорода будет закрыт для машин
В Белгороде на Харгоре маршрутки не поделили пассажиров
В Белгородскую область постепенно приходит осенняя погода
Часть Белгорода на несколько дней останется без света
Жительница Белгородской области обманула 13 человек
В Белгородской области у пенсионерки украли с дачного участка бочку
«Мираторг» подарил сотрудникам путевки в Сочи
В Белгородской области сотрудники УФСБ и МЧС уничтожили схрон боеприпасов
«Открытие» и Русское географическое общество: отправляемся в путешествие!