Белгородцу, протаранившему патрульный «УАЗик», предъявили обвинение в убийстве водителя такси

Сообщение о том, что в Белгороде пропал без вести 47-летний водитель такси, поступило в полицию 11 сентября от его отца. Пожилой мужчина сообщил, что последний раз сын выходил на связь вечером предыдущего дня. В тот момент он выполнял заказ и направлялся в поселок Разумное.

Поисками исчезнувшего белгородца, помимо сотрудников полиции, занимались волонтеры. Его фото облетело социальные сети. 13 сентября стало известно о трагической гибели водителя. Тело мужчины было найдено с признаками насильственной смерти.

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. По предварительным данным, 12 сентября на одной из улиц Белгорода был замечен находившийся в пользовании таксиста автомобиль «Рено Логан». Для его задержания правоохранители ввели план «Перехват».

- Находившийся за рулем неизвестный мужчина, пытаясь уйти от преследования, совершил столкновение с патрульным автомобилем «УАЗ», после чего был задержан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Водителем оказался 22-летний житель Белгородского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков. Правоохранители установили его причастность к гибели водителя такси. Следствие пока не раскрывает подробности совершенного преступления. В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что молодому человеку уже предъявлено обвинение в убийстве. Устанавливается, какие у задержанного были мотивы.

Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области. Санкции статьи, инкриминируемой предполагаемому злоумышленнику, предусматривают до 15 лет лишения свободы.

В минувшее воскресенье погибшего мужчину проводили в последний путь. Водители такси в память о погибшем коллеге выстроились в автоколонну на Михайловском шоссе.