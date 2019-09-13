2019-09-13T16:23:28+03:00
Общество

Белгородцы смогут воспользоваться услугой «Электронный рецепт пациента»

Теперь пациенту не нужно будет обзванивать аптеки, чтобы узнать о наличии и стоимости препаратов
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Цифровое решение имеет ряд преимуществ перед бумажным аналогом как для врачей, так и для пациентов.Цифровое решение имеет ряд преимуществ перед бумажным аналогом как для врачей, так и для пациентов.
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«Ростелеком» внедрил в Белгороде систему «Электронного медицинского рецепта пациента». Белгородчина неоднократно демонстрировала как высокий уровень цифровой грамотности населения, так и активное участие в применении медицинских инноваций. Поэтому «Электронный рецепт» стал логичным шагом цифровой трансформации области в рамках Национального проекта «Электронное Здравоохранение».

Платформа «Электронный рецепт» – это ядро цифровой экосистемы, которая объединяет аптечные и медицинские организации, врачей, фармацевтов и пациентов. Она упорядочивает взаимоотношения между игроками фармацевтического рынка и обеспечивает развитие телемедицины. Данные о лечении пациентов, накапливаемые в платформе, врачи используют для всестороннего анализа эффективности и улучшения лечения.

- Я считаю запуск «Электронного рецепта» важным шагом в эволюции как российского здравоохранения, так и его единой государственной информационной системы. Задача «Ростелекома» – внедрить электронную платформу, которая обеспечит комфортное взаимодействие врача и пациента и повысит качество оказания медицинских услуг в целом, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

«Электронный рецепт пациента» – это юридически значимый документ, аналог выписанного врачом привычного бумажного рецепта. Однако цифровое решение имеет ряд преимуществ перед бумажным аналогом как для врачей, так и для пациентов. Оно позволяет сохранять назначения в электронной медицинской карте пациента, отслеживать эффективность лечения и продлевать срок действия рецепта, а также скорректировать лечение без личного присутствия больного.

Покупать и заказывать препараты будет удобно и просто: пациенту больше не нужно обзванивать аптеки, чтобы узнать о наличии и стоимости лекарств. С помощью мобильного приложения он легко найдет лучшую цену в базе данных и забронирует лекарство.

Начиная с сентября 2019 года жители Белгорода могут получить электронный рецепт в Городской поликлинике №1, «Белгородской центральной районной больнице» и «Детской областной клинической больнице». Для этого нужно просто заполнить согласие на обработку персональных данных на приеме у врача и установить мобильное приложение «Электронный Рецепт». Скачать его можно бесплатно в Google Play или AppStore. Если пациент не пользуется мобильным телефоном, для покупки лекарственных препаратов по электронному рецепту ему нужно просто сообщить фармацевту номер своего СНИЛС.

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