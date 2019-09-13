2019-09-13T15:39:59+03:00
Общество

Белгородские энергетики напомнили школьникам правила энергобезопасности

Также ребята узнали о цифровых технологиях и интеллектуальном оборудовании в современной электроэнергетике
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с департаментом ЖКХ области провели занятие для школьников «Энергосберегайка в цифровом городе». Участие в мероприятии приняло более 30 учеников 4 класса белгородского лицея № 32.

Необычный урок прошел в рамках Всероссийской энергетической недели и Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев рассказал, что в эти дни по стране шагает Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче – 2019, основная идея которого состоит в том, чтобы каждый взрослый или ребенок дома или на работе мог увидеть и показать пример бережного отношения к энергии и природным ресурсам. Будущее энергоотрасли – за цифровыми технологиями и современными системами. Чем раньше мы будем прививать детям знания о них, тем проще и удобнее им будет пользоваться ими в перспективе.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

О цифровых технологиях и интеллектуальном оборудовании в современной электроэнергетике инженеры Белгородэнерго рассказали от имени уже известного школьникам персонажа Энергосберегайки. Вместе со сказочным героем ребята прогулялись по улицам «цифрового» города, познакомились с первой цифровой подстанцией «Никольское», Единым центром управления сетями, откуда диспетчеры будут дистанционно управлять всем электросетевым комплексом, увидели, как «умные» счетчики считают электроэнергию, а «умные» фонари освещают улицы, узнали, как коммутационные аппараты могут не допустить аварии на ЛЭП.

Наибольший интерес у ребят вызвали накопитель электроэнергии, современные электромобили для ремонтных бригад и цифровой электромонтер. О новой профессии рассказал заместитель главного инженера – начальник управления высоковольтных сетей «Россети Центр Белгородэнерго» Михаил Малыхин:

- Энергетика стремительно развивается. Внедряются новые системы и оборудование, появляются новые должности, как никогда прежде востребованы глубокие знания и стремление работать по-новому. Подхватить этот стремительный темп цифровизации предстоит нынешнему поколению школьников. Для этого мы должны заложить азы и подготовить ребят к цифровому будущему, которое наступает уже сегодня.

В завершение урока школьники вместе вспомнили правила безопасного обращения с электричеством, успешно ответили на вопросы викторины и научились гусиным шагом выходить из зоны поражения электротоком.

Обсуждать со школьниками эти важные темы сотрудники Белгородэнерго планируют как можно чаще, поскольку это поможет детям лучше понять, чем живет и к чему стремится современная электроэнергетика.

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