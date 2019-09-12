На ОЭМК завершился Конгресс Ассоциации «Русская Сталь»

В качестве делегатов в Конгрессе приняли участие представители Всемирной ассоциации производителей стали, крупнейших российских компаний металлургической отрасли и других секторов экономики: «Газпром нефть», ЕВРАЗ, Металлоинвест, Группа НЛМК, ОМК, «Северсталь» и другие. А также и представители органов власти – Минприроды, Ростехнадзора, Росприроднадзора, научных, образовательных и экспертных организаций. Участники обменивались опытом и лучшими практиками, дискутировали по вопросам государственного регулирования отрасли.

- Стратегия устойчивого развития компании «Металлоинвест», как и других предприятий «Русской Стали», предусматривает внедрение экономически эффективных, ресурсо- и энергосберегающих, наилучших доступных и экологически обоснованных технологических решений. Наши цели неизменны - снижение производственного травматизма до нуля, минимизация воздействия на окружающую среду, - заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. - Профессиональный диалог, обмен опытом и лучшими практиками, позволит нам сделать еще один важный шаг на пути к безопасной и «зеленой» металлургии».

- Я в четвертый раз посещаю ОЭМК, входящий в состав компании «Металлоинвест», и очень впечатлен вниманием, которое эта и другие российские компании проявляют к вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, - заявил глава Комитета по промышленной безопасности и охране труда WSA Эндрю Пурвис. - Мы определенно видим прогресс российских компаний.

Участники Конгресса посетили производственные площадки.

- Второй Конгресс «Русской Стали» прошёл на ОЭМК - уникальном предприятии, где реализованы технологии прямого восстановления железа и выплавки стали в электропечах, - отметил исполнительный директор Ассоциации Алексей Сентюрин. - Очень важно, что мы собираем представителей предприятий и органов государственной власти непосредственно на производственных площадках, чтобы увидеть проделанную работу, наметить дальнейшие шаги и на месте оценить возможность достижения целевых показателей.

Алексей Сентюрин отмечает, что при выполнении Указа Президента РФ о снижении к 2024 году выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%, важно учитывать уже достигнутые результаты. Предприятия, которые инвестировали огромные средства в модернизацию производства, используют лучшие мировые технологии и современное оборудование, не следует ставить в один ряд с теми, кто этого не сделал. Если вторая группа предприятий может достичь требуемого снижения выбросов при модернизации производства, то первая, вероятно, путем закрытия части мощностей.

- Все предприятия Металлоинвеста реализуют крупные проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Уже вложено около 45 миллиардов рублей, - рассказал Евгений Полесский, директор по взаимодействию с органами государственной власти УК «Металлоинвест», член Управляющего Комитета - председатель Комиссии по охране труда, промышленной и экологической безопасности Ассоциации «Русская Сталь». - Планируем разработать экологическую программу на пятилетний период и поставить цели к 2030 году. В том числе ориентируясь на мировые тренды, направленные на достижение к 2050 году цели исключения при производстве стали выбросов загрязняющих веществ.

Карьер Лебединского ГОКа.

Во второй день Конгресса гости посетили производственные площадки предприятий Металлоинвеста - электросталеплавильный цех и цех отделки проката ОЭМК, комплекс по производству горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа, а также понаблюдали за взрывными работами в карьере.

Фото В. Воронов.