Банк «Открытие» создаст консолидированные Центры обработки данных

Проект разбит на два основных блока. Первый предусматривает создание основного дата центра на собственных площадях. Второй - создание резервного в Москве на базе одного из коммерческих ЦОДов, сертифицированного по категории Tier-3.

По завершении проекта все основные вычислительные мощности компаний Группы будут размещены на базе созданных площадок. Таким образом будет обеспечен переход от разрозненной к единой структуре (на момент старта проекта оборудование компаний Группы размещалось на 35 различных серверных площадках).

Уникальность проекта состоит в необходимости обеспечить бесшовную и незаметную для клиентов консолидацию и миграцию ИТ-ландшафтов крупного работающего банка и дочерних компаний в целевые ЦОД.

Собственный основной высоконадежный Центр обработки данных банка «Открытие» планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. На текущий момент уже выбрано место размещения собственного ЦОД, идет этап проектирования. На площади резервного - сейчас уже осуществляется миграция ИТ-систем и оборудования БФКО.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поясняет:

- Проект включает не только создание и запуск Центров, но и процедуру миграции ИТ-оборудования и систем на новые площадки. При этом процесс выбора самого коммерческого ЦОД – это только базис для построения высоконадежной инфраструктуры банка. Безусловно, запуск любого центра обработки данных невозможен без привлечения профессиональных компаний-партнеров. В первую очередь, самого оператора ЦОД, который должен подготовить машинные залы к эксплуатации: сделать инженерные системы энергоснабжения, теплоотвода, пожаротушения. Кроме того, оператором реализована оптическая структурированная кабельная система на базе решений Corning, созданная исходя из текущих и плановых потребностей банка и дочерних компаний.