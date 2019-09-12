Белгородские энергетики получили государственные награды

Государственные награды электромонтеру по эксплуатации распредсетей Шебекинского РЭС Николаю Кузнецову, мастеру бригады по эксплуатации кабельных линий Белгородских электрических сетей Александру Касторных и инженеру по релейной защите и автоматике Леониду Ростовцеву вручил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

- Безукоризненный труд работников Белгородэнерго зачастую воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. Присуждение почетного звания «Заслуженный энергетик» станет выражением нашей глубокой признательности за ваш самоотверженный труд на пользу обществу, - отметил губернатор, поздравляя сотрудников компании с заслуженными наградами.

Николай Кузнецов трудится в энергетике региона 38 лет. Принимал участие в становлении и развитии электросетевого комплекса Шебекинского района, разработке схем электроснабжения животноводческих и птицеводческих комплексов, социальных объектов и микрорайонов индивидуального жилищного строительства. Большой вклад внес в модернизацию ключевых питающих центров — ПС 35-110 кВ «Химзавод», «Стариково», «Артельное», «Белянка»; участвовал в работах по пуско-наладке автоматизированной системы управления наружным освещением на участке автодороги «Шебекино-Волоконовка». Благодаря ему, надежным электроснабжением были обеспечены десятки важных для экономики объектов промышленности и малого бизнеса, тысячи жителей Шебекинского района.

Александр Касторных посвятил энергетике региона тридцать лет. Был задействован в разработке оптимальных, надежных схем электроснабжения различных категорий потребителей, в том числе крупных промышленных предприятий и социально значимых объектов, прокладывал кабельные линии к таким важным объектам, как кардиоцентр, областной перинатальный центр, торговые комплексы «Сити-Молл» и «Мегагринн», жилой микрорайон «Улитка», микрорайон ИЖС Юго-Западный и многие другие. Только в 2017 году под его руководством в Белгороде установили порядка 150 соединительных кабельных муфт, что позволяет поддерживать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей областного центра.

В зоне обслуживания инженера с 36-летним стажем Леонида Ростовцева — сотни устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, защищающие подстанции и линии от повреждений. Инженер принимает участие в реконструкции действующего оборудования, монтаже и наладке защит вновь строящихся объектов, внедрении новых типов интеллектуальных защит на микропроцессорной элементной базе. В 2017 году занимался внедрением направленной высокочастотной защиты транзитных воздушных линий 110 кВ «Валуйки – Вейделевка» и «Вейделевка – Айдар», вновь подключаемой кабельной линии 35 кВ «Эфко» (одного из крупнейших потребителей Алексеевского района); в прошлом году участвовал в наладке микропроцессорных комплексов защит силового оборудования на новой подстанции 110/10 кВ «Ватутинская».

Знаниями и опытом, накопленными за долгие годы работы в энергетической отрасли региона, энергетики делятся с молодыми специалистами, воспитывая будущую смену квалифицированных специалистов.