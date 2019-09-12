2019-09-12T13:36:37+03:00
Общество

Бывшего замдиректора Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов осудили за кражу денег у 90-летнего постояльца

Злоумышленник похитил со счета пенсионера 263 тысячи рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Бывший замдиректора Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов заплатит 100 тысяч за кражу денег у постояльца.Бывший замдиректора Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов заплатит 100 тысяч за кражу денег у постояльца.Фото: "КП" Архив
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Летом в шебекинский отдел полиции с заявлением о краже денег с банковского счета обратился 90-летний постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов. Оперативники установили, что к хищению причастен заместитель директора учреждения.

По версии следствия, имея доступ в комнату пенсионера, злоумышленник завладел его картой. В период с мая по июнь он снимал с нее различные суммы денег, а потом возвращал на место. В общей сложности ему удалось обналичить 263 тысячи рублей. Деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению. О пропаже пенсионер сообщил директору интерната, а затем вместе с ним обратился в банк и полицию.

- Следственным отделом ОМВД России по Шебекинскому городскому округу в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с банковского счета в крупном размере, - сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Причастности к хищению мужчина отрицать не стал. Деньги пенсионеру он вернул еще на стадии следствия. На днях теперь уже бывшему заместителю директора учреждения вынесли приговор. Правда, он пока не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

- При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба. Обстоятельств, отягчающих наказание не имелось, - сообщается на сайте Шебекинского районного суда Белгородской области.

Мужчину приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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