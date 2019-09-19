Белгородский молодежный фестиваль искусств «Этажи» в 2019 станет на этаж выше

С 20 по 22 сентября в Белгородской государственной филармонии уже в четвертый раз пройдет фестиваль искусств «Этажи». Фестиваль ожидаем, как одно из самых значимых событий, особенно молодежной аудиторией. Формат фестиваля предполагает уикенд-погружение в атмосферу современного искусства и дружеского творческого сотрудничества. Неформальное общение участников, гостей и зрителей проекта – одна из «фишек» и неотъемлемая часть проекта.

Фестиваль в этом году будет проходить на пяти этажах филармонии в течение 3-х дней, и состоять из 6 блоков – музыки, театра, хореографии, литературы, поэзии и визуального искусства.

Для участия в проекте приглашены яркие деятели современного искусства, создатели новых направлений и тенденций. Одной из самых смелых коллабораций станет выступление симфонического оркестра Белгородской филармонии под управлением Дмитрия Филатова и чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

Уже второй раз в рамках фестиваля будет работать «Школа креатива» от московских режиссеров и клипмейкеров – Максима Рожкова, Алены Кукушкиной и Андрея Мусина.

Впервые в Белгороде выступит Марина Кацуба — петербургский поэт, победитель главного хип-хоп баттла страны VERSUS, автор четырех сборников стихов "22", "М", "ТЫ", "Чик-Чирик", единственная девушка-победитель телепередачи 100ТВ «Битва Поэтов».

Поклонников группы SHOO вновь ожидает встреча с любимыми музыкантами, которые в день открытия фестиваля представит Абсолютный Соул (так свой стиль называют участники группы). Эта музыка стирает границы между странами и их культурами, объединяет традиции всего света в единый экзотический коктейль.

И это далеко не все, что приготовили организаторы для тех, кто интересуется современными культурными тенденциями, ищет вдохновение в музыке, живописи и современном искусстве.

Итак, до встречи на «Этажах»!