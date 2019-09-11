В аэропорту Белгорода полиция задержала пропавшую без вести сотрудницу почты

С заявлением о пропавшей без вести сотруднице почтового отделения, расположенного в одном из сел Старооскольского городского округа, в полицию обратился ее муж. Выяснилось, что 35-летняя женщина исчезла вместе с деньгами. Сотрудники местного почтамта провели на ее рабочем месте инвентаризацию и обнаружили недостачу 46 с лишним тысяч рублей.

Оперативники вскоре разыскали исчезнувшую. Полицейские задержали ее в аэропорту Белгорода. Женщину подозревают в том, что она, будучи материально ответственной, похитила деньги и планировала отправиться с ними на отдых в Санкт-Петербург. Часть суммы – 22 800 рублей – правоохранители изъяли.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что отделом дознания старооскольского УМВД в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение». Максимальное наказание, которое может грозить женщине – два года лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

В Управлении почтовой связи Белгородской области сообщили, что женщина полностью возместила причиненный ею ущерб. Инцидент не сказался на обслуживании клиентов и выполнении перед ними обязательств. Почтовики также добавили, что активно сотрудничают с правоохранителями по предотвращению и своевременному выявлению таких случаев.

- Разработаны и принимаются конкретные меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами Филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи, - прокомментировали в УФПС Белгородской области.