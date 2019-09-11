4 причины скачать браузер Мандарин

1. Браузер, который вам платит

Mandarin делится со своими пользователями доходами от рекламных размещений. Обычно эти деньги уходят в пользу сайтов, агентств и других участников рынка. Так как у браузера собственная рекламная сеть Mandarin Ads, то часть денег возвращаются пользователю в качестве бонусов. 70% доходов с рекламы начисляются на счет пользователя во внутренней валюте «мандаринах». Остальные 30% браузер оставляет себе. Пользователи занимаются привычными делами в интернете, но при этом получают пассивный доход с просматриваемой рекламы.

2. Быстрый вывод денег Разработчики сделали удобный вывод денег. Переводить средства на личный счет можно начиная с 1 рубля. Перечислить их можно на мобильный телефон или на электронные кошельки Qiwi и Webmoney. Как правило, деньги приходят в течение часа, если нет технических задержек на стороне операторов. Главное обязательно сохраняйте пин-код при регистрации – он понадобится при переводе.

3. Благотворительность в Мандарине Разработчики предусмотрели отчисления в российские благотворительные организации. При выводе средств из личного кабинета, с пользователя удерживается 10% от суммы. Эти средства перечисляются в выбранный пользователем фонд. Каждый квартал скопившуюся сумму Мандарин перечисляет на благотворительность и публикует отчетность.

4. Простой интерфейс и безопасность работы Браузер разработан на платформе Chromium. Многие пользователи знакомы с платформой по Chrome и Opera. Оформление и функции интуитивно понятны даже новичку, поэтому остается просто скачать и начать работу. Не стоит переживать по поводу безопасности ваших данных. В браузере используются стандартны Chromium с защитой персональной и финансовой информации.

Новые продукты зачастую предлагают гораздо больше возможностей, чтобы завоевать любовь пользователей. Mandarin Browser уникальный пример того, как щедрость становится выгодной для всех.

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