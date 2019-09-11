В историческом здании Центрального телеграфа проданы помещения

Помещения, принадлежащие ПАО «Центральный телеграф», дочерней компании «Ростелекома», в здании по адресу Москва, Тверская улица, дом 7 общей площадью 35 198,7 квадратных метра, и прилегающая к нему парковка проданы одной из крупнейших инвестиционных компаний за 3,5 млрд рублей. Стороны подписали договор купли-продажи.

Для обеспечения прозрачности и максимально широкого доступа к торгам потенциальных участников была выбрана площадка Сбербанк-АСТ, а также задействованы ведущие консультанты по привлечению потенциальных покупателей — CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank и PwC.

Цена реализуемых помещений была определена с учетом результатов независимой оценки, проведенной «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги», а также экспертных мнений крупнейших брокерских компаний.

На объявленный открытый аукцион поступила одна заявка, договор купли-продажи заключен с единственным участником. Претендент, подавший заявку, был привлечен к участию в аукционе консультантом PwC.

- «Ростелеком» последовательно реализует стратегию повышения эффективности бизнеса, в рамках которой в компании действует программа оптимизации портфеля недвижимости, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Наши специалисты проделали большую работу по продаже комплекса зданий «Центрального телеграфа» с максимальной выгодой для компании в текущих рыночных условиях. Проект был сложным, и я рад, что нам удалось закрыть эту важную сделку. Мы уверены, что покупатель площадей, крупнейшая инвестиционная компания, обладает всеми необходимыми возможностями для реализации потенциала знакового объекта недвижимости.

Сейчас портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20 тыс. объектов общей площадью более 8 млн квадратных метров. В городах с населением более 100 тыс. человек, включая Москву и Санкт-Петербург, находится чуть меньше половины всех площадей.

Информация о реализации объектов недвижимости размещается на специализированных площадках. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность и открытость процедуры торгов, широчайший охват, и, как следствие, высокую эффективность продаж, привлекаются профессиональные участники рынка. Ранее в Москве уже проданы офисные здания на Зубовской площади, 1-й Тверской-Ямской улице, в Никитском переулке и другие объекты.