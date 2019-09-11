«Ростелеком» получил сертификат, подтверждающий совместимость системы «СКИТ» с российской СУБД Postgres Pro

Корректность совместной работы этих программных продуктов подтверждена соответствующим сертификатом. Тесты показали полную неуязвимость ПАК «СКИТ» от несанкционированного доступа на всех трех уровнях: базы данных, программного ядра и операционной системы. Высокий подтвержденный уровень безопасности и совместимость с российской СУБД позволяет «Ростелекому» предлагать защищенные решения органам государственной власти, предприятиям ОПК и коммерческим компаниям, следуя политике импортозамещения.

- Задача создания надежных безопасных ИТ-решений и сервисов вышла на первый план в связи с курсом на цифровизацию экономики страны. Драйвер опережающего развития мы видим в разработке собственных высокотехнологичных, защищенных программных комплексов и интеграции с передовыми ИТ-решениями отечественных производителей. В этой связи технологическая совместимость системы «СКИТ» и СУБД Postgres Pro – существенный шаг в области создания таких комплексов. «Ростелеком» получил возможность формировать индивидуальные предложения для заказчиков на базе собственной цифровой платформы «СКИТ» с учетом специфики их деятельности и требований российского законодательства. Стабильная совместная работа российских программных решений – это гарантия, что ИТ-инфраструктура клиентов будет работать без сбоев, - отметил Дмитрий Ким, вице-президент - директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

«СКИТ» – решение дочерней структуры «Ростелекома» – компании «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» для автоматизации процессов мониторинга и поддержки эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Система установлена в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Медицинском информационно-аналитическом центре Воронежский области, подмосковном НПК «Конструкторское бюро машиностроения» и других организациях и компаниях.

Программный продукт состоит из трех базовых подсистем: онлайн-мониторинг, служба техподдержки и инвентаризация. Решение обеспечивает непрерывный контроль состояния ИТ-инфраструктуры предприятия или организации, качество функционирования аппаратных средств, каналов связи и программного обеспечения, прогнозирует и предупреждает сбои в работе оборудования. Комплекс систематизирует и выводит на единую программную консоль управления все данные о работе оборудования и программного обеспечения. При отклонении анализируемых параметров от заданного состояния или при их нестандартном поведении система сообщает об этом ИТ-специалистам.

Система «СКИТ» сертифицирована Минкомсвязи РФ на соответствие требованиям к автоматизированным системам управления и мониторинга сетей электросвязи. Программный продукт разрешен к применению на объектах информатизации в соответствии с требованиями «Положения о системе сертификации средств защиты информации» Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). «СКИТ» внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.