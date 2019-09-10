2019-09-10T16:29:25+03:00
Общество

Город Губкин превратился в царство цветов

На центральной площади прошла традиционная выставка цветов, посвященная 80-летнему юбилею города
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В этом году представители Лебединского ГОКа участвовали в выставке вне конкурса, поддерживая праздничное настроение губкинцев на нескольких интерактивных площадках.

Невероятной популярностью пользовался мастер-класс по плетению венков.

Невероятной популярностью пользовался мастер-класс по плетению венков.

Тут и там на площади встречались дамы разных возрастов с оригинальными и стильными цветочными диадемами, изготовленными под руководством лебединских волонтеров.

- Чтобы цветы дольше доставляли положительные эмоции, мы выбрали такой формат, как мастер-класс по плетению венков, - пояснила главный эколог Лебединского ГОКа Наталья Черкащенко.

Рядом - развлечения для детворы: можно раскрасить губкинские пейзажи или стать дизайнером и разрисовать рабочую каску. Главный приз юным победителям этих конкурсов - сертификат на семейный отдых в ОЗК «Лесная сказка».

- Лебединцы постарались максимально привлечь посетителей выставки к творчеству, вызвать яркие добрые эмоции. Особенно важно было заинтересовать детей, - рассказала начальник управления корпоративных коммуникаций комбината Яна Тарасенко.

Разрисовывать каски понравилось всем!

Разрисовывать каски понравилось всем!

К слову, победительницей конкурса «Каски в красках» стала Мирослава Крикушина - ее дизайн рабочей каски признан самым интересным, а приз за лучший рисунок получила Виктория Литвинова.

У соседнего лебединского павильона многолюдно, то и дело раздаются радостные возгласы и аплодисменты. Звучат стихи и поздравления в прозе: «Поздравляем любимый город! Желаем процветания!», «Очень горжусь тем, что наш город очень чистый, красивый» - каждое такое признание в любви лебединцы отмечают фирменными расписными пряниками с видами Губкина и цветочным декором.

Лебединские повара специально для выставки приготовили 2 000 пряников

Лебединские повара специально для выставки приготовили 2 000 пряников

Помимо интересных конкурсов на экспозиционной территории ЛГОКа организовано несколько фотозон, в том числе и профориентационного направления: можно было примерить спецодежду и запечатлеться в образе рабочего на фоне думпкара.

Мы с внучкой были приятно удивлены тем, что в этом году Лебединский ГОК применил такие необычные креативные решения. Побывали на мастер-классе - веночек сделали. Внучка расписала каску. Такой творческий досуг объединяет семьи, - считает Татьяна Курчина, учитель Аверинской средней школы.

Анна Шишкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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