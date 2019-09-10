2019-09-10T16:04:59+03:00
Общество

Проект инженеров-энергетиков из Белгорода вошел в реестр «Россети Центр»

Дмитрий Кошкаров, Дмитрий Соколов и Роман Дубовик предложили интегрировать систему ГИС с действующей в филиале автоматизированной системой управления наружным освещением
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Разработанное белгородскими инженерами-энергетиками рационализаторское предложение «Внедрение в систему ГИС функций отображения всех типов светильников. Интеграция ГИС и АСУНО «Гелиос» включено в реестр рацпредложений «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В рамках пилотного проекта они объединили базу данных всех объектов наружного освещения региона с геоинформационной системой, разделив светильники по типам и визуализировав местоположение каждого на карте. В результате появилась возможность проводить анализ работы сетей наружного освещения региона в части наличия неосвещенных зон, мест установки определенных видов светильников, оказывать помощь в планировании работ по замене осветительных приборов и реконструкции сетей наружного освещения.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сейчас в систему внесены сведения по 202 300 светильникам, что составляет 97 % от общего количества, состоящего на балансе Белгородэнерго. Все они дифференцированы по видам, мощности ламп, типу опор и шкафов управления наружным освещением в привязке к местности и эксплуатирующему району электрических сетей.

Рацпредложение белгородских энергетиков позволяет видеть на карте топологию сетей наружного освещения, в том числе линии с неисправными светильниками, а в случае применения системы индивидуального управления приборами освещения - конкретную опору и сам светильник, его тип и мощность лампы. Это значительно сокращает время на обслуживание и, как следствие, уменьшает количество жалоб населения на проблемы в работе наружного освещения.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Наружное освещение – важная составляющая работы нашей компании. Чтобы повысить эффективность процесса управления сетью, предупредить жалобы на неисправные светильники, мы предложили решение автоматизировать процесс уличного освещения с применением таких систем как SAP R/3, Гелиос и ГИС, – пояснил инженер 1 категории отдела управления данными активов Дмитрий Кошкаров. – Данный инструмент повысит эффективность работы бригад наружного освещения и, как следствие, снизит количество обращений от населения.

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