Банк «Открытие» продолжает трансформацию

В нашем регионе сегодня обновленный офис банка успешно работает в Старом Осколе, а в ближайшем будущем откроет свои двери и в Белгороде. Накануне же торжественная церемония открытия флагманского офиса состоялась в центре Костромы.

Как и во всех обновленных точках продаж, здесь предполагается комфортное обслуживание всех категорий клиентов для решения финансовых вопросов любого уровня и сложности. А дизайн выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. Один из приоритетов банка – работа с предпринимателями. В обновленных точках продаж они смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, оформить любую банковскую услугу.

- Мы создали максимального комфортные условия для наших гостей, оборудовали офисное пространство с учетом требований технологичности и безопасности, а также выбрали удобное расположение, - подчеркнул управляющий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Костроме Александр Веселов.

Напомним, в прошлом году банк присоединился к проекту Kids-Friendly: в офисах, которые он открывает, создана дружелюбная атмосфера для обслуживания клиентов с детьми. До конца этого года количество friendly-отделений банка вырастет до 227 во всех регионах страны. Кроме того, офисы профессионально оборудованы для обслуживания людей с повышенными потребностями здоровья.