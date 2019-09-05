2019-09-05T15:05:26+03:00
Экономика

На Лебединском ГОКе - кадровые изменения

Главный инженер комбината перешел на работу в УК «Металлоинвест»
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В управляющей компании Виктор Мартинсон займется контролем Михайловского и Лебединского ГОКов, улучшением планирования горных работ, повышением эффективности организации ремонтных работ горнотранспортного комплекса на ГОКах.

Вся профессиональная деятельность Виктора Николаевича связана с Металлоинвестом: ранее он трудился на Михайловском ГОКе, а в 2013 году пришёл работать главным инженером на Лебединский ГОК. И за это время показал высокие профессиональные знания, трудолюбие, умение быстро ориентироваться в современных экономических условиях, за что заслужил уважение коллег.

Виктору Мартинсону удалось создать надежную и грамотную команду.

Виктору Мартинсону удалось создать надежную и грамотную команду.

Под его управлением на Лебединском ГОКе разработана и реализуется долгосрочная программа технического перевооружения, проводится большая работа по реконструкции объектов, проведению капитальных ремонтов зданий и сооружений производственного и социального назначения. Лебединский ГОК постоянно совершенствует систему Охраны труда и промышленной безопасности.

Виктор Николаевич удостоен Благодарности Главы администрации Губкинского городского округа в 2014 г, а в мае 2019 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он был награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Как сообщают в компании, исполняющим обязанности главного инженера ЛГОКа назначен директор по производству комбината Сергей Немыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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