2019-09-05T14:33:33+03:00
Общество

«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»

За десять дней праздника гости сгенерировали почти двести гигабайт трафика
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Москве завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Как официальный партнер «Ростелеком» обеспечил бесплатный беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов мероприятия. Специалисты цифрового провайдера установили на Красной площади 30 точек доступа, что позволило покрыть бесшовной сетью Wi-Fi всю территорию проведения Фестиваля. Специальное решение от «Ростелекома» позволило подключаться к бесплатной сети Wi-Fi всем посетителям мероприятия, в том числе иностранным гостям через авторизацию с личных мобильных устройств.

- Мы уже шестой год подряд предоставляем беспроводной интернет «Спасской башне». И снова мы обеспечили традиционно качественную связь без неполадок и сбоев. Техническое решение от «Ростелекома» позволило подключаться к Сети шести тысячам пользователей одновременно и свободно перемещаться по площадке Фестиваля, не теряя стабильного соединения, - рассказал Дмитрий Ким, вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

- Завершился XII фестиваль «Спасская башня», который подарил москвичам и их гостям целых десять дней замечательной атмосферы праздника. Для них играли военные оркестры из двенадцати стран, среди которых такие редкие гости, как военные оркестры Китая, Японии и даже КНДР. Сотни тысяч зрителей – на трибунах, в Сети и телезрители – активно голосовали за лучшие выступления. Мы признательны «Ростелекому» за качественную связь, благодаря которой люди онлайн делились впечатлениями, - отметил Сергей Смирнов, руководитель Дирекции Фестиваля «Спасская башня».

По данным организаторов, количество участников превысило 1900 человек, включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижеров, флагоносцев и всадников. На Красную площадь в составе военно-оркестровых и творческих коллективов вышли свыше 1800 человек. Праздник посетили несколько десятков тысяч зрителей и миллионы посмотрели телевизионную трансляцию.

Для реализации проекта «Ростелеком» использовал стандартное решение «Wi-Fi для бизнеса», которое в соответствии с законодательством РФ, предусматривает обязательную идентификацию пользователей. В комплексное решение входят услуга доступа в интернет, сетевое и коммутационное оборудование, личный кабинет пользователя на сайте компании и техническая поддержка. Клиенты избавлены от капитальных затрат на приобретение и содержание оборудования. Для гостевых пользователей реализована простая идентификация по SMS.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Внучка легендарного Чапаева Татьяна: Дед еще рубанет шашкой предателей родины!
100 лет назад не стало символа гражданской войны, начальника 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева, героя фильмов и книг. Как это произошло, рассказывают его внучка и историк, изучавший историю гибели начдива
Новости 24
В Белгороде в мусорном баке нашли тело молодого мужчины
Белгородские пожарные уверены: предотвратить лучше чем тушить
Ушел из жизни бывший глава управления печати и телерадиовещания Владимир Кучеренко
В Белгородской области пел и плясал фестиваль "Подсолнечный край"
Белгородский фермер заплатил штраф за испорченную землю
Пожарный из Белгородской области борется за звание «Лучший лесной пожарный России»
В преддверии 300-летия миграционной службы в Белгородской области проходят торжественные вручения первых паспортов
На Лебединском ГОКе - кадровые изменения
Установлена причина мора рыбы в пруду Оскочное Белгорода
Девятнадцатилетнего белгородца задержали за избиение прохожего на улице
В Старом Осколе полицейские задержали очередного велоугонщика
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
В Шебекино при пожаре пострадала женщина
В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей
В Белгороде пройдут соревнования по конному спорту на Кубок губернатора
«Открытие» продолжает поддерживать регионы
В Белгородской области пройдет праздник Веника
Белгородец во время семейной ссоры избил пожилого отца деревянным стулом
Пока белгородка работала на огороде, у нее украли часть урожая
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
В Белгороде на Богданке столкнулись автобус и легковой автомобиль
Белгородец допрыгался до Книги рекордов России
На Белгородскую область надвигаются дожди, грозы и туман
В Белгородской глубинке поймали сельского форточника
В Старом Осколе сотрудники ППС застигли врасплох закладчика с крупной партией наркотиков
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
В Белгородской области полицейские задержали подозреваемого в краже доильной установки и поилки
Металлоинвест вручил подарки школьникам