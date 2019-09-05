2019-09-05T14:19:12+03:00
Общество

В Белгороде состоится православная выставка-ярмарка «Кладезь»

Праздник радости и добра пройдет возле храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Ирина ТАРАСОВА
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Фото предоставлено Свято-Елисаветинскии монастырем и Сестричеством.Фото предоставлено Свято-Елисаветинскии монастырем и Сестричеством.
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В Белгороде возле храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с 16 по 27 сентября пройдет православная выставка-ярмарка «Кладезь», Праздник радости и добра состоится в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая» по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. Организатор - Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество из Беларуси. Здесь можно будет приобрести изделия мастерских монастыря: церковную утварь, иконы; духовно-просветительскую литературу, православные календари; керамику ручной работы; сувениры и изделия из дерева, стекла и кожи; травяные сборы и бальзамы, изготовленные по старинным рецептам; мыло ручной работы, скрабы; мед, пергу и многое другое.

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии уже много лет поддерживает традицию, положенную некогда великой княгиней Елисаветой — проводит благотворительные выставки-ярмарки. Посетителей порадует художественное оформление изделий, изготовленных с любовью и молитвой. Приобретая красивые изделия ручной работы, люди помогают строить дом для бездомных на подворье монастыря, оказывают поддержку одиноким, болящим - всем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.

Жители и гости города смогут принять участие в интерактивной экскурсии по выставке-ярмарке «Кладезь», познакомиться не только с историей Свято-Елисаветинского женского монастыря, но и историей жизненного пути трудников монастырских мастерских.

Фото предоставлено Свято-Елисаветинскии монастырем и Сестричеством.

Фото предоставлено Свято-Елисаветинскии монастырем и Сестричеством.

Малышей ждет встреча с новой сказкой в белорусском народном кукольном театре «Батлейка». Спектакль «Одноухий заяц» – это история о том, что каждый из нас уникален. Самого главного глазами не увидишь... Зорко одно лишь сердце. После спектакля ребята смогут сделать поделки своими руками.

На протяжении всех дней работы выставки будет представлена экспозиция«Скрипторий» - мастерская по переписыванию книг,воссозданная по образцам Х-ХII столетия, где можно ознакомиться с историей книгописания и просветительской деятельностью святой преподобной Евфросинии Полоцкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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