2019-09-04T14:17:01+03:00
Общество

Школьница из Белгорода стала победителем энергетической проектной смены «Россетей»

Участниками смены в «Орленке» стали 108 ребят 15-17 лет со всей России, показавшие наилучшие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников и Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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Во Всероссийском детском центре «Орленок» завершилась вторая энергетическая проектная смена компании «Россети». Проект гравитационного накопителя электроэнергии, подготовленный одиннадцатиклассницей из белгородского лицея №9 Лидией Солнышко в соавторстве со школьником из Самары Артемом Шаповаловым, вошел в список победителей и теперь будет представлен в полуфинале ежегодного Всероссийского конкурса по поиску и отбору инновационных разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2019», инициированного компанией «Россети» совместно с Фондом «Сколково».

Приз зрительских симпатий получил проект «Battery sharing: платформа управления распределенными накопителями энергии», подготовленный Владом Ильинским (Белгородская область), Дарьей Ворониной (Томская область) и Аксиньей Воробьевой (Самарская область).

На лекциях и дискуссиях школьники познакомились с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, системами накопления электроэнергии, обсудили технологическое устройство энергосистемы России, особенности управления активами в электрических сетях, а также роль и перспективные направления развития компании «Россети» в условиях цифровой трансформации отрасли. Финальным этапом состязания стала презентация и защита проектов, подготовленных школьниками в течение всего периода обучения.

На торжественной церемонии закрытия присутствовал заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров, который поздравил «орлят» с успешным завершением проектной смены и поблагодарил за работу.

- Каждый из представленных проектов связан с концепцией цифровой трансформации отрасли. Ребята очень порадовали своим серьезным отношением к работе: они поднимали насущные проблемы, предлагали пути их решения. За довольно короткое время успели вникнуть в суть вопросов, проработать их, дать свои рекомендации. Радует, что у нас подрастают такие достойные талантливые преемники, – отметил Андрей Майоров.

Преподавателями энергосмены стали эксперты в области энергетики и ведущие специалисты Инфраструктурного центра EnergyNet, АНО «Институт Шифферса», МЭИ, МИФИ, ИГЭУ, СПбГТУ им. Петра Великого, УРФУ и ГК «Современные технологии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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