Участкового из Старого Оскола обвинили в получении взятки

Региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении участкового уполномоченного из Старого Оскола. Полицейского обвиняют в получении взятки. Факт всплыл в ходе расследования уголовного дела об организации и проведении азартных игр. Причастность стража порядка к совершению противоправных действий установили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД региона.

По версии следствия, полицейский оказывал покровительство незаконному бизнесу. За вознаграждение он закрывал глаза на то, что в кафе и магазинах, расположенных на его участке, работают игровые терминалы.

- В целях конспирации обвиняемый тайно встречался с участками преступной деятельности, вел с ними переговоры с мобильного телефона своей знакомой, на банковскую карту которой поступали денежные средства в виде взяток, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

В настоящее время ему инкриминируют получение взятки в размере 80 тысяч рублей. Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета области.

- В случае подтверждения вины участкового уполномоченного он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.