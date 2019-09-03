2019-09-03T11:03:17+03:00
Происшествия

Участкового из Старого Оскола обвинили в получении взятки

По версии следствия, полицейские оказывал покровительство незаконной игорной деятельности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
Участковому из Белгородской области инкриминируют получение взятки в размере 80 тысяч рублей.Участковому из Белгородской области инкриминируют получение взятки в размере 80 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении участкового уполномоченного из Старого Оскола. Полицейского обвиняют в получении взятки. Факт всплыл в ходе расследования уголовного дела об организации и проведении азартных игр. Причастность стража порядка к совершению противоправных действий установили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД региона.

По версии следствия, полицейский оказывал покровительство незаконному бизнесу. За вознаграждение он закрывал глаза на то, что в кафе и магазинах, расположенных на его участке, работают игровые терминалы.

- В целях конспирации обвиняемый тайно встречался с участками преступной деятельности, вел с ними переговоры с мобильного телефона своей знакомой, на банковскую карту которой поступали денежные средства в виде взяток, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

В настоящее время ему инкриминируют получение взятки в размере 80 тысяч рублей. Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета области.

- В случае подтверждения вины участкового уполномоченного он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Белгородской глубинке поймали сельского форточника
В Старом Осколе сотрудники ППС застигли врасплох закладчика с крупной партией наркотиков
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
В Белгородской области полицейские задержали подозреваемого в краже доильной установки и поилки
Металлоинвест вручил подарки школьникам
В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже
Повышенная ставка от банка «Открытие»
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В Белгороде за взятку задержали крупного чиновника
Белгородские спасатели сохранили руку молодому мужчине, попавшему в беду
В Белгороде уничтожают каштаны на Гражданском проспекте
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
100 белгородских компаний перешли с меди на оптику
В новых микрорайонах Белгорода прозвенел первый звонок
Белгородский «стрелок» заплатил ущерб за испорченный автомобиль
В Белгородской области полицейские и общественники дежурят на «зебрах» возле школ
В Белгороде леди на «Ладе» сбила пешехода
Житель Белгородской области загремел на 1 год и 2 месяца за пьяную езду
Кайфа не будет: в Белгороде пойман курянин с 27 граммами «синтетики»
Белгородские полицейские вспомнили свои школьные годы
Белгородские аграрии и пасечники объединятся, чтобы защитить пчел
День знаний белгородские студенты отпразднуют с «Мохито»
В поле возле белгородского села заметили мини-торнадо
В аварии под Белгородом погибли четыре человека
Ореховое настроение накрыло Графовку Белгородской области