В Белгороде благотворительный марафон собрал больше 2700 бегунов [фото]

В парке Победы Белгорода 7 сентября состоялся благотворительный марафон «Добрый город». В этом году акция проходит уже в четвертый раз. Больше 2700 человек пришли поддержать детей с неизлечимыми заболеваниями.

Участники преодолели дистанции в 1 км, 5 км и 10 км. Самые отважные испытали свои силы в полумарафоне – 21,1 км. Трасса проходила вдоль набережной реки Везелка, учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Финишировали бегуны возле музея-диорамы.

- Огромное счастье, что мы сегодня все здесь. Мы даже не ожидали, что откликнется и захочет помочь так много людей, - поприветствовала собравшихся руководитель общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.

В мероприятии приняли участие любители бега разных возрастов. Самому взрослому из них 70 лет. Малышам справиться с дистанцией помогли самокаты и велосипеды. Самого юного – годовалого участника – мама привезла к финишной черте в коляске.

Многие бежали целыми семьями и трудовыми коллективами. Вместе с горожанами на старт вышла и сотрудник «Комсомолки».

Вначале для участников провели разминку. Первыми стартовали полумарафонцы. Вслед за ними те, кто бежал 10 и 5 км. Бегуны, финишировавшие в первой тройке, получили заслуженные кубки, медали и грамоты.

Самым массовым оказался забег на 1 километр. Его возглавили дети с ограниченными возможностями здоровья. На этой дистанции не было ни первых, ни отстающих. Участники дружно пришли к финишу, где их аплодисментами встречала группа поддержки. Все собранные организаторами средства пойдут в помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.

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