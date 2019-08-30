На пределе возможностей – в Белгороде силовики из разных регионов посостязались в специальном троеборье

В Белгороде 29 августа прошел традиционный турнир по триатлону среди сотрудников спецподразделений силовых структур. Соревнования приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Площадкой для их проведения, как и в предыдущие годы, стала база огненно-штурмового комплекса отдела специального назначения «Сокол» регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На турнире по специальному троеборью собрались силовики из разных уголков страны – Белгородской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Ярославской и Курской областей, Москвы, Краснодарского края, а также Республики Крым. По данным пресс-службы УФСИН, всего в соревнованиях принимали участие 22 команды.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Поприветствовать и поддержать их пришли руководители правоохранительных ведомств. Открыл мероприятие начальник УФСИН России по Белгородской области полковник внутренней службы Игорь Видашев. Почетными гостями турнира стали секретарь областного Совбеза Олег Мантулин, Герой России Вячеслав Воробьев и чемпионы мира по боевому самбо братья Виктор и Вадим Немковы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Присутствовавший на соревнованиях начальник областного главка МВД генерал-майор полиции Василий Умнов отметил, что ставший традиционным турнир дает сотрудникам возможность проверить себя на прочность и проявить свои лучшие профессиональные качества. Ведь для прохождения испытаний нужны выносливость, сила духа, сплоченность и умение быстро принимать стратегические решения.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

И действительно соревнования проходили на пределе возможностей. Началось все с условного штурма здания. Чтобы подняться на него правоохранителям пришлось использовать специальное альпинистское снаряжение. Следующим этапом стало освобождение заложников и нейтрализация условных захватчиком. Одно из самых сложных испытаний – полоса препятствий.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Сотрудникам предстояло в специальной экипировке и с оружием преодолеть сложнейшие элементы огненно-штурмового комплекса. На пути их ждали «разрушенный мост», высотные препятствия, веревочная переправа, «болотные кочки», резервуар с водой, горизонтальный тоннель, плавающее бревно, лестница «Рукоход» и многое другое, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УФСИН России по Белгородской области.

Все команды достойно справились со своими задачами. Победителем турнира стали хозяева площадки – отдел специального назначения «Сокол» УФСИН России по Белгородской области. Второе место в упорной борьбе завоевали сотрудники спецподразделения «Гром» УМВД региона. Третье место заняла команда Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. За волю к победе отмечены также полицейские ОБ ППСП УМВД России по г. Белгороду. Победителям вручили заслуженные медали, кубки и дипломы.