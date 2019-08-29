2019-08-29T08:43:13+03:00
Общество

В 2019 году ООО «РудХим» является номинантом от Белгородской области на конкурсе «100 лучших товаров России»

Вся продукция выдержала испытания в ведущих отраслевых лабораториях страны
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ООО «РудХим» с первого дня существования активно включилось в процесс импортозамещения и занялось созданием прогрессивных технологий получения высокоэффективных эмульгаторов и эмульсионных систем, смазочно-охлаждающих жидкостей. ООО «РудХим» является уникальным предприятием полного цикла. Продукция завода, главным образом, применяется в горнорудной, нефтегазодобывающей промышленности и для предприятий ведущих обработку металла. Она по своим показателям, как правило, превосходят лучшие образцы импортного и отечественного производства.

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Вся продукция выдержала испытания в ведущих отраслевых лабораториях страны, сертифицирована, запатентована и имеет разрешение к постоянному применению на всей территории таможенного союза.

Применение ЭВВ Аргунит РХ и уникальной технологии ООО «РудХим» по заряжанию шпуров и скважин позволяет горнорудным предприятиям полностью отказаться от использования импортной продукции. Кроме того ЭВВ Аргунит РХ и смесительно-зарядная техника производства ООО «РудХим» прошли испытания и получили допуск к постоянному применению, как в условиях шахт Белгородской области, так и шахт Уральского федерального округа.

В настоящее время осуществляются поставки смесевых, полимерных эмульгаторов для предприятий Кемеровский области, Кузбасса, имеющих собственное производство ЭВВ.

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На сегодняшний день свое применение нашли эмульгаторы для производства буровых растворов на углеводородной основе для сервисных предприятий России и Туркменистана. География рынка сбыта постоянно расширяется.

Выпуск продукции осуществляется на современном оборудовании из отечественного сырья по разработкам, не имеющим аналогов в мировой практике.

Кроме того, наше предприятие было признано Лауреатом премии «Приоритет-2017» в области импортозамещения в номинации «Приоритет-ХИМПРОМ» за эмульгатор «Аргунит РХ», присуждаемой Торгово-промышленной палатой РФ. Кроме того, указанная продукция, обладающая уникальными свойствами, удостоилась в 2018 году звания Лауреата всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В 2019 году ООО «РудХим» является номинантом от Белгородской области на конкурсе «100 лучших товаров России», а также является претендентом на соискание Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019», в номинации «Приоритет-ХИМПРОМ».

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Научно-производственный потенциал ООО «РудХим» позволяет по заданию Заказчика разрабатывать и изготавливать богатый ассортимент эмульгаторов, в том числе полимерных, прямых и обратных эмульсий, готовых топливных смесей, синтетических смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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