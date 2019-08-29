Куда сходить в Белгороде в ближайшие дни

ГРУППА «ЗВЕРИ» ПРИВЕЗЕТ В БЕЛГОРОД НОВОЕ ШОУ

Впервые коллектив заявил о себе в 2001 году, записав песню «Для тебя». С тех пор армия их поклонников неустанно росла. Особую популярность музыканты получили в тинейджерских кругах. Рома и его команда пели на понятном подросткам языке – искреннем и наивном. Теперь творчество музыкантов приобрело совсем иные обороты.

«Звери» - это отлично подобранная команда музыкантов, а их концерты – не просто выступление со сцены, но откровенный прямой диалог со слушателями. Новая программа «У тебя в голове» будет насыщена как хитами прежних лет, так и совершенно новыми композициями из последнего альбома.

И в этот раз всех, кто придет на концерт, ждет море драйва, зажигательная музыка и тексты, которым поневоле хочется подпевать. В новый масштабный тур «У тебя в голове» музыканты везут уже другую музыку. Мини-альбом выступил площадкой для экспериментов, позволившей музыкантам раскрыть свое умение работать в самых разных жанрах, облекать неожиданное по своему духу содержание в по-прежнему хитовые песни.

ДК «Энергомаш».

27 сентября в 19.00.

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фото: с сайта театра кукол.

ПОХОЖДЕНИЯ СОЛДАТА МАРТЫНКО

Впервые в Белгороде Амурский областной театр кукол покажет сказку-анекдот по рассказу Бориса Шергина «Мартынко». Это веселый спектакль с множеством сюжетных поворотов, превращений и комичных ситуаций.

Главный герой – солдат Мартынко – попадает на гауптвахту за то, что ушел с поста поиграть в футбол и запустил мячом «благородной даме в рот». В камере, где он отбывает наказание, в ящике стола он находит волшебные карты.

Позже, заработав в карты первый капитал, Мартынко отправляется в высшее общество, где очень скоро становится министром. Затем на обочине дороги он находит волшебные яблоки: от красных на голове вырастают рога, а зеленые любого человека делают красавцем. При помощи этих яблок бывший солдат попадает во дворец и влюбляется в царевну… А что произойдет дальше, узнаете, посмотрев спектакль.

Белгородский театр кукол.

14 сентября в 11.00 и 13.00.

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В этом году праздник славянской культуры посвящен 65-летию Белгородской области.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ХОТМЫЖСК ВСТРЕЧАЕТ ОСЕНЬ ФЕСТИВАЛЕМ

Международный фестиваль «Хотмыжская осень» проводится с 1997 года. В празднике участвуют исполнители, в основе репертуара которых лежит художественная традиция, раскрывающая подлинную народную культуру представляемой территории: любительские коллективы песни, танца, музыки, мастера декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

Участниками мероприятия в разные годы были гости из разных областей Беларуси, России, Украины, Молдовы, Восточного Сараево Боснии и Герцеговины, Польши и Югославии, Сербии, Словении.

В этом году Фестиваль порадует выступлением Государственного академического ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора и различных творческих коллективов-гостей. Состоится презентация событий городов и районов Белгородской области, посвященных юбилею региона.

Борисовский район, село Хотмыжск.

7 сентября в 11.00.

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