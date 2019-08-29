2019-08-29T15:13:46+03:00
Экономика

«Открытие» продолжает обновление

Состоялось торжественное открытие очередного офиса банка
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..Фото: "КП" Архив
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Церемония открытия крупнейшего офиса банка состоялось во Владимире. Как и во всех обновленных точках продаж, здесь предполагается комфортное обслуживание всех категорий клиентов для решения финансовых вопросов любого уровня и сложности. А дизайн выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов – физических и юридических лиц. В нашем регионе сегодня обновленный офис банка успешно работает в Старом Осколе, а в ближайшем будущем откроет свои двери и в Белгороде.

- Офис отличается визуальной открытостью, быстротой и удобством обслуживания клиентов всех категорий. Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении наших новых офисов, составляют важную часть качественного клиентского сервиса, - подчеркнул старший вице-президент, директор департамента управления сетью ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Антон Анищенко.

Напомним, в прошлом году банк присоединился к проекту Kids-Friendly: в офисах, которые он открывает, создана дружелюбная атмосфера для обслуживания клиентов с детьми. До конца этого года количество friendly-отделений банка вырастет до 227 во всех регионах страны. Кроме того, офисы профессионально оборудованы для обслуживания людей с повышенными потребностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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