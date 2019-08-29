«Ростелеком» исполнил мечту воспитанников Разуменского дома детства

Ранее компания принимала ребят в своем белгородском филиале, где мастера связи рассказали им об индустрии, мире цифровых коммуникаций, а также дали попробовать себя в роли связиста. Цифровой провайдер продолжит поддерживать проект, чтобы воспитанники дома детства могли познакомиться с самым широким спектром профессий и впоследствии сделать обоснованный выбор.

- Волонтерский проект «Путь к вершине» направлен на социализацию воспитанников Разуменского дома детства и интеграцию их во взрослую жизнь. Наши волонтеры помогают ребятам выбрать профессию. И я считаю, что экскурсия – одна из самых эффективных форм профориентационной работы. Ребята уже побывали на площадках «Ростелекома» в Белгороде, посетили корпоративный музей связи, попробовали себя в роли инсталляторов. А теперь мы реализовали давнюю мечту ребят! Ведь после знакомства с производством они попали на дегустацию, где попробовали мягкое, еще не прошедшее этап шоковой закалки мороженое. И его можно было съесть столько, сколько хочется, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

.

В ходе экскурсии ребята посетили музей хладокомбината, где посмотрели фильм о технологии производства мороженого и приняли участие в викторине. Затем они познакомились с процессом выпечки вафельных стаканчиков, заглянули в лаборатории и погрузились в «вечную зиму» камеры дозакаливания с температурой до минус тридцати градусов по Цельсию.

- Экскурсия на «фабрику мороженого» для наших детей – не только радостный завершающий аккорд летнего отдыха. Это еще и важное событие, расширяющее кругозор воспитанников в мире профессий. Обычно молодежи сложно определиться с выбором так, чтобы он совпал с их восприятием «дела всей жизни». И чем больше у ребят будет возможностей вживую познакомиться с работой предприятий, с профессиями, тем более взвешенное решение они примут. И дети, и педагоги Разуменского дома детства искренне признательны «Ростелекому» за поддержку, за системное ответственное участие в воспитании детей, - поделилась Галина Куценко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Разуменский дом детства».

.

Волонтерский проект «Путь к вершине» разработан и реализуется сотрудниками Белгородского филиала компании. Это комплексная программа для учащихся выпускных и предвыпускных классов, направленная на формирование самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе. Она предусматривает профессиональное тестирование, работу с целеполаганием и верой в себя, индивидуальное профессиональное развитие ребенка, его потенциала и лидерских качеств, а также экскурсии и пробы.

Благотворительные и волонтерские инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Как действительно национальный цифровой провайдер компания инвестирует в развитие общества, создавая надежную основу для будущего страны.