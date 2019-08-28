Точность – наше кредо

- Илья Геннадьевич расскажите, как Вы пришли в эту специфическую профессию? Ведь метрология, как наука, присутствует во всех сферах деятельности человека, а метролог – это все-таки профессия редкая?

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- В свое время окончил Ростовский военный институт РВСН по специальности инженер-метролог, после его окончания распределился на Северный флот в город Мурманск, где проходил военную службу в базе измерительной техники МО РФ, затем меня перевели в Северодвинск, в лабораторию измерительной техники. До последнего времени проходил военную службу в Управлении метрологии Вооруженных сил РФ. И вот полгода назад меня судьба вернула к родным белгородским пенатам.

- С чего начинался белгородский Центр стандартизации и метрологии?

- Метрологическая служба в городе Белгороде возникла 10 июля 1935 года, когда было создано постоянное межрайонное Белгородское отделение в составе Курского Управления Уполномоченного Центрального Управления мер и весов.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года об образовании Белгородской области и в целях обеспечения государственного надзора за мерами и измерительными приборами на территории Белгородской области, приказом Главной палаты мер и измерительных приборов Министерства финансов СССР было создано Белгородское областное управление мер и измерительных приборов. Таким образом, датой образования Белгородского ЦСМ как самостоятельной организации является 30 апреля 1954 года.

Белгородское областное управление мер и измерительных приборов занималось поверкой средств измерений. После объединения Комитета мер и измерительных приборов с Комитетом стандартов, возросла область деятельности и значимость работы управления. Началась работа по стандартизации. С этой целью в 1964 году был создан отдел, в обязанности которого входил контроль за пересмотром старых и внедрением новых стандартов на территории области, за их строгим соблюдением.

В 2001 году Белгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации был переименован в Федеральное государственное учреждение «Белгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации», а в ноябре 2002 года отдел по сертификации был выделен из ЦСМ и преобразован в ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний»

В июле 2011 года во исполнение приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации произведена государственная регистрация новой редакции Устава Центра. В соответствии с произведенной регистрацией Федеральное государственное учреждение «Белгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации» изменило свой тип (в том числе наименование) на Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области» (ФБУ «Белгородский ЦСМ»).

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- Что входит в задачи Центра?

- Наша главная стратегическая задача – обеспечение единства измерений. Это поверка средств измерений, как основной вид деятельности, аттестация испытательного оборудования, которое устанавливается, практически, на всех производствах. Даже на обычной автомастерской есть испытательный стенд, при помощи которого проводят обслуживание автомобилей, он тоже подлежит аттестации. Поверка средств измерений – номенклатура широчайшая, порядка нескольких тысяч наименований. В области стандартизации наша задача состоит в том, чтобы любой производитель в Белгородской области, имел возможность выпускать свою продукцию в соответствии с актуальными, прошедшими экспертизу техническими условиями. Чтобы производители были уверены в своей возможности проводить необходимые лабораторные исследования продукции, Центр осуществляет оценку состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях.

На сегодняшний день мы планируем оказывать организациям и физическим лицам Белгородской области новые услуги – это и проведение испытаний резервуаров с целью утверждения типа средства измерения, и подготовка описания типа средства измерения и внесения его в реестр. Такая необходимость диктуется совершенствованием законодательства, которое обязывает бизнес использовать во взаиморасчетах только те средства измерения, которые допущены к применению в сфере государственного регулирования. Так же с сентября т.г. наша организация начинает деятельность по монтажу, калибровке и поверке тахографов, устанавливаемых на большегрузных автомобилях и транспортных средствах, предназначенных для рейсовой перевозки пассажиров. В ближайших перспективах развития нашего Центра является создание органа по сертификации, в рамках развития Национальной системы сертификации, чему уделяется сегодня огромное внимание со стороны Росстандарта.

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- С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться Центру в своей работе?

- Наверное, самая большая проблема – донести до всех субъектов бизнеса, хозяйствующих субъектов, до всех уровней власти понимание значимости нашего Центра как государственной структуры, который имеет своей задачей - обеспечение единства измерений для всех субъектов, вне зависимости от формы собственности.

Являясь федеральным бюджетным учреждением, основной целью Центра является обеспечение надлежащего качества выполняемых услуг в соответствии с предъявляемыми требованиями законодательства РФ и нормативными актами в области технического регулирования и метрологии. Мы являемся подведомственной организацией Росстандарта и работаем под его непосредственным контролем, что позволяет нам постоянно держать руку на пульсе, быть в курсе всех последних изменений в области обеспечения единства измерений и стандартизации. Хочу особо подчеркнуть, что наша основная цель – это предоставление качественных услуг, а не извлечение прибыли. Всей своей деятельностью мы направлены на благополучие обычного потребителя и развитие бизнес структур, использующих в своей деятельности технические средства. Чтобы обычный гражданин был уверен, что счетчик воды, газа, тепла, установленный у него в доме, показывал точные объективные данные, что в свою очередь влияет на размер платы за полученные услуги снабжающих организаций. Оборудование, применяемое при медицинском обследовании людей, обеспечивало точность измеряемых и выдаваемых параметров итд.

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- Что вы можете сказать о специалистах, которые работают в Центре?

- В основном, это инженерный состав в среднем возрасте 42 лет. Это ответственные и добросовестные работники, специалисты самой высокой квалификации. Все они регулярно проходят повышение квалификации, участвуют в семинарах и выставках. А моя задача все делать для того, чтобы сотрудники любили свою работу, получали от нее удовольствие и достойную оплату за труд.

Серей Филиппов