Волоконовский район Белгородской области отметил праздник

Основные мероприятия прошли в районном центре: в парке культуры и отдыха имени 70-летия Победы, на стадионе им. Ю.А. Гагарина и центральной площади.

Театрализованное представление, выставочные экспозиции предприятий, организаций и мастеров декоративно-прикладного искусства, многочисленные фотозоны, живые скульптуры, песни и танцы, спортивные состязания, костюмированный парад семей, многочисленные конкурсы, фейерверк и, конечно, вкуснейшее угощение - праздник получился ярким, добрым и щедрым на веселье.

В ходе официальной части праздника жители района получили награды различного уровня. За успехи и свой труд жители района получили Почетные грамоты и Благодарственные письма Губернатора Белгородской области, регионального департамента финансов и бюджетной политики, департамента имущественных и земельных отношений. Состоялось также вручение Почетных нагрудных знаков «За заслуги перед Землей Волоконовской» и присуждение звания «Почетный гражданин Волоконовского района».

Не остались без внимания сельские поселения, ТОСы и даже совсем маленькие жители района – в частности, для родившихся в этом году двойняшек Матвея и Даниила был приготовлен отдельный подарок.

- Наш район развивается и процветает, с каждым годом он становится все более привлекательным, благоустроенным, уютным и комфортным. Но главным достоянием и главным его богатством были и остаются люди, - подчеркивает Сергей Бикетов, глава администрации Волоконовского района. - От всей души желаю землякам крепкого здоровья, счастья, добра, неиссякаемой творческой энергии и новых достижений во славу нашей родной земли!