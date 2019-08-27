2019-08-27T10:27:21+03:00
Происшествия

Белгородский водитель рейсового автобуса на воронежской трассе устроил ДТП с тремя легковушками

В итоге три человека были госпитализированы
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Белгородский водитель рейсового автобуса на воронежской трассе устроил ДТП с тремя легковушками.Белгородский водитель рейсового автобуса на воронежской трассе устроил ДТП с тремя легковушками.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Хохольском районе на 193 км автодороги «Курск-Борисоглебск» столкнулись рейсовый автобус «Неоплан» и автомобиль «Лада Гранта». ДТП случилось 26 августа примерно в 14.45.

60-летний водитель автобуса, житель Белгородской области, должен был проехать по маршруту «Белгород-Москва». Однако он въехал в движущуюся в попутном направлении легковушку. За рулем отечественного автомобиля был 32-летний житель Нижнедевицкого района.

От удара «Лада» перевернулась и вылетела на ехавшую навстречу машину «Шкода Йети», под управлением 38-летней жительницы Белгородской области. Иномарка в свою очередь столкнулась уже с автомобилем «Нисан Альмера», за рулем которого был 73-летний житель Воронежа.

- В результате ДТП за оказанием медицинской помощи обратились трое пассажиров автобуса, жители Московской области 45 и 52 лет, а также 64-летний житель Белгородской области, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На улицах Белгорода появятся новые синие автобусы с гербом город
В Белгороде на торгах продадут маневровый тепловоз должника
Белгородский театр «Новая сцене-2» получил грант на фестивале «Таврида Арт»
В Белгородской области прошел Международный фестиваль «Юсуповские собрания»
В Старом Осколе мошенницы продают пенсионерам озонаторы, превышающие стоимость в 5 раз
Полезный подарок первоклассникам
Фасад центрального белгородского ЗАГСа обновят к ноябрю
«Салют Белгород» на своем поле одержал первую победу в чемпионате группы «Центр»
Накануне 1 сентября в Белгороде пройдет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
В Белгороде в столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали люди
Белгородцам не советуют посещать пляжи
В Белгороде нашли двух пропавших подростков
В Белгородской области в ДТП пострадал 8-месячный ребенок
В Белгороде приказом мэра упразднили старую маршрутную сеть
В Белгороде старую водонапорную башню тушили почти час
В Белгороде с 1 сентября подорожает детский сад
В Белгородской области пьяная автоледи врезалась в забор, после чего покусала и исцарапала сотрудника ДПС
Белгородский стрелок Андрей Кожемякин завоевал золото в Сербии
За два последних дня в Белгородском регионе утонули двое мужчин
Белгородская область не смогла удержать зарплаты учителям на уровне майских указов президента
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Мэрия Белгорода распродаст свои дорогие авто
Белгородские энергетики проводят осмотры ЛЭП с помощью беспилотников
В Белгороде росгвардейцы провели чемпионат по волейболу
Белгородское сельскохозяйственное предприятие едва не лишилось имущества из-за долгов
Отдельно взятый Губкин заявил о своем выходе из состава Белгородской области
В Белгороде полицейские помогли мужчине, который потерял сознание