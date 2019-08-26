2019-08-26T14:55:04+03:00
Общество

Полезный подарок первоклассникам

«Экологическая азбука юного белгородца» - такую необычную книгу получат более семнадцати с половиной тысяч ребят
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Уникальное издание подготовил ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области – накануне в белгородской детской библиотеке Альберта Лиханова состоялась его красочная презентация.

Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста. Малыши отправятся в увлекательное путешествие по окружающему миру, почувствуют свою причастность к благополучию природы, научатся задумываться о последствиях своих поступков.

- Идею создания экологической азбуки поддержало Правительство области, - рассказывает инициатор проекта, гендиректор ООО «ЦЭБ» Леонид Белоковаленко. – Она несет в себе не только основы экологического воспитания, но и прививает любовь к малой родине, бережному отношению к ее природным богатствам. Кроме того, совместно с библиотекой Лиханова, мы приняли участие в проекте «Перелетная книга»: через наш аэропорт книги будут передаваться маленьким читателям во время перелетов.

Леонид Белоковаленко рассказал, что в иллюстрациях Азбуки - жизнь Белгородчины, ее достопримечательности.

Леонид Белоковаленко рассказал, что в иллюстрациях Азбуки - жизнь Белгородчины, ее достопримечательности.

Автор стихотворений, белгородский поэт Вячеслав Колесник поделился своим впечатлением от проделанной работы:

- С виду детский стих и кажется очень простым, но пришлось потрудиться, ведь тема важная, но не слишком поэтическая. Думаю, если из тысяч первоклассников 10, 20 или 30 человек полюбят природу – это будет наша заслуга!

Поэт Вячеслав Колесник признается: над Азбукой работать было интересно, но сложно.

Поэт Вячеслав Колесник признается: над Азбукой работать было интересно, но сложно.

В качестве «живого» персонажа в книге есть и юный народный эколог Роман Марковский из села Верхопенье Ивнянского района. После обращения Романа к Президенту России по установке мусорного контейнера на пляже, проблемы его села теперь на особом контроле. Мальчик рассказал, как он стал экологом, как сегодня сообщает в ООО «ЦЭБ» и орган местного самоуправления о местах накопления отходов, направляет предложения по улучшению экологии села, обращается к людям с просьбой беречь природу в своем блоге.

Экологическая азбука начинается со слов маленького принца из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Встал поутру, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Создатели этой необыкновенной и такой важной книги уверены: будущее начинается сегодня. Ведь не зря так часто на конференциях и совещаниях самого различного уровня звучит фраза о том, что от воспитания наших детей и привития им культуры обращения с отходами зависит их безопасное экологическое будущее.

Презентация Азбуки: весело, красочно и с пользой.

Презентация Азбуки: весело, красочно и с пользой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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