Турбо скорости пришли в Ближнюю Игуменку

Зачем жителям Ближней Игуменки, аккуратных современных домов, которые уютно расположились в одном из коттеджных поселков, турбо скорости интернета? Казалось бы, тихое место вдали от областного центра выбрала семья Макоедовых, еще не достроен дом, дорогу, ведущую к дому, совсем недавно отсыпали. Словом, есть чем заняться в первую очередь. И все же именно у этого дома новых абонентов «Ростелекома» наш журналистский «десант» высаживается, чтобы познакомиться с хозяевами – 500-м по счету абонентом, подключенным к сети интернет по технологии «оптика в дом», цифрового провайдера. И стать свидетелями подключения к всемирной сети.

Кстати, жителям Ближней Игуменки повезло вдвойне, так как пока чуть более тысячи домохозяйств четырех населенных пунктов Белгородской области имеют возможность такого подключения. Сергей и Александра Макоедовы выбрали именно технологию Gpon за целую линейку преимуществ, которые предоставляют оптоволоконные сети.

Семья Макоедовых - 500 абоненты, подключенные к сети интернет по технологии «оптика в дом».Фото: Ирина ТАРАСОВА

– Конечно, выбирали, хорошо все разузнав, проштудировав имеющуюся информацию в интернете, посоветовавшись с соседями, которые раньше нас провели оптоволокно от «Ростелекома». И были приятно удивлены, что нашу заявку оформили быстро, оперативно связались с нами, чтобы ответить на все вопросы. И вот – буквально через день мы встретили специалистов, которые сейчас заканчивают работы по подключению. Они, кстати, приехали раньше, так что есть возможность увидеть все самим, проходите в дом, - приглашает хозяйка дома Александра.

На первом этаже видно, что еще идут строительные работы. А на втором первое, что бросается в глаза, – монитор компьютера с открытой страницей одного из ландшафтных сайтов. Хозяйка охотно объясняет, что всю зеленую территорию вокруг дома обустраивали сами:

– Муж, конечно, исполнитель работ, а я больше по планированию, дизайну. Вот сейчас соседям помогаю разработать дизайн участка. Увлекательно, но требует определенных знаний. Так что интернет, как воздух…

Сергею, пенсионеру МВД, также нередко приходится по его нынешней работе пользоваться интернетом. Но скорости того, который был, объясняет хозяин, никого не устраивали. И тут – такая возможность. Никак нельзя было упустить.

– Семья выбрала новый тарифный план «Турбо пакет 250», который позволяет работать в сети, не задумываясь об объемах входящего трафика, – объясняет директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Куликов. – У новой линейки «Турбо-250» есть ряд преимуществ, такие, к примеру, как сниженная абонентская плата по сравнению с действующими тарифами, высокие скорости и дополнительные бесплатные опции. Так, «Интерактивное ТВ» предлагает пользователям более 250 телеканалов цифрового качества, доступен широкий набор дополнительных сервисов, таких как «Управление просмотром», «Видеопрокат», «Родительский контроль», «Мультискрин» и «Мультирум».

В Белгородской области сети по этой технологии построены пока в пяти населенных пунктах. Они доступны тысяче домохозяйств Прохоровки, Разумного, Стрелецкого и Ближней Игуменки. Но, обещают в «Ростелекоме», к концу года количество доступного подключения увеличится на 15 тысяч. К тому же провайдер предлагает и весьма выгодные условия пользования.

Так, к примеру, подписка на сервис «Умный дом» – бесплатна на три месяца или на два года в рамках акции «Wi-Fi+контролер (Net). Чтобы стать ее участников следует поторопиться, так как подключить в «Ростелекоме» домашний интернет по технологии GPON и приобрести «Контролер ОNT» для системы «Умный дом» можно до 30 ноября 2019 года. Получается, что при покупке контролера за полную стоимость сервисом «Умный дом» можно пользоваться бесплатно в течение трех месяцев с даты регистрации оборудования в Личном кабинете и подключения датчиков. При оформлении рассрочки клиент получит в подарок сервисное оборудования системы «Умный дом» на два года.

Что, собственно, и сделали новые 500-е абоненты, семья Макоедовых из Ближней Игуменки, выбрав технологию GPON.

Директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Григорий Кузьменко, рассказывая о том, что сервисы провайдера помогают людям идти по пути создания цифрового комфорта, делают дома не только «умными», но и безопасными, подчеркивает:

– Мы предлагаем приобрести или взять в рассрочку высокоскоростной модем со встроенным контроллером «Умного дома», где абонент может самостоятельно скомплектовать и настроить систему контроля, подключить нужные датчики.

При этом 68 процентов белгородцев при подключении доступа к интернету по технологии GPON выбирают именно пакетные предложения. Наибольшей популярностью пользуется сервис «Управление просмотром». Его выбирают 59 процентов абонентов за то, что сервис позволяет ставить эфир на паузу, записывать трансляции, перематывать рекламу и находить пропущенную программу или фильм в архиве. Также белгородцам интересны такие дополнительные услуги, как «Антивирус», «Мультирум», «Видео по запросу», «Родительский контроль».

…В доме Макоедовых, несмотря на удаленность от города, всегда много людей. К тому же Александра еще и работает в Белгородском фонде с детьми-инвалидами. Подключения новых опций выведет общение с друзьями, подопечными Александры на новый качественный уровень, уверены работники «Ростелекома». Как и в том, что блага цивилизации и цифровые технологии могут оценить другие белгородцы. Стоит только пожелать.