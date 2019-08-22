2019-08-22T10:59:45+03:00
Спорт

Самый важный матч для белгородского «Салюта» закончился поражением

Воронежский «Факел» в гостях выиграл со счетом 3:1
Ирина ТАРАСОВА
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Фото ФК "Факел".Фото ФК "Факел".
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21 августа на своем поле белгородский «Салют» принимал воронежский «Факет». Воронежский футбольный клуб «Факел» обыграл белгородских футболистов со счетом 3:1 в матче 1/32 финала Кубка России по футболу. Теперь в 1/16 финала воронежцы сыграют дома с командой Премьер-лиги. Белгородцы, которые выступают в зоне «Центр» третьего по силе российского футбольного дивизиона (ПФЛ), после 5 проведенных туров занимают пятое место.

Задолго до начала матча у центрального стадиона Белгорода начали собираться болельщики. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Задолго до начала матча у центрального стадиона Белгорода начали собираться болельщики.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Накануне встречи в город приехали болельщики из Воронежа, которых, как и обещали гости, привезли специальными автобусами. Игра началась в среднем темпе, но на 12-й минуте в ворота «Факела» был назначен пенальти. Это позволило нападающему белгородцев Илье Молтенинову открыть счет. Хозяева держали счет до 22-й минуты. Павел Яковлев с близкого расстояния ударил по воротам белгородцев и сравнял счет 1:1.

Второй тайм начался атаками «Факела». На 80-й минуте счет стал 2:1 в пользу «Факела» – отличился Илья Мазуров. И уже через десять минут, уже в компенсированное время, вышедший ранее на замену опытнейший Роман Воробьев забил третий мяч в ворота «Салюта».

Напомним, что в 1/16 финала Кубка России воронежцы на своем поле сыграют 25-26 сентября с кем-то из следующих команд Премьер-лиги. Претенденты: «Спартак», «Арсенал», «Оренбург», «Ахмат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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