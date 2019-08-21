2019-08-21T13:49:51+03:00
Общество

Белгородские студенты победили в конкурсе спецлиги «Международного инженерного чемпионата «Case-in»

Работу бойцов энергоотряда «Фаза» высоко оценили эксперты конкурса
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В «Россети Центр Белгородэнерго» завершил работу студенческий энергетический отряд. Ярким итогом шестого сезона стала победа белгородских студентов в конкурсе специальной лиги «Международного инженерного чемпионата «Case-in» среди вузов, организованном компанией «Россети Центр». Неделей раньше серебро в подобном конкурсе взяли энерготрядовцы-студенты средних профессиональных учебных заведений Белгородской области.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Очная защита кейсов проходила в Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ). Участники оценивали систему диагностики силовых трансформаторов и линий электропередачи на конкретных объектах ПАО «Россети» и предлагали решения по оптимизации диагностического комплекса и повышения надежности электроснабжения потребителей. Проведя глубокий анализ существующей ситуации, бойцы белгородского энергоотряда «Фаза» - студенты БГТУ им. Шухова - предложили в качестве основных мер реконструкцию оборудования, строительство цифровых подстанций и внедрение ряда современных диагностических систем. По расчетам конкурсантов, предложенные действия позволят повысить статическую устойчивость системы, на 4,2% снизить технические потери в сетях, сократить в среднем на 15,65% количество и продолжительность перерывов в электроснабжении потребителей. Работу белгородцев высоко оценили эксперты конкурса – педагоги ИГЭУ и сотрудники Ивэнерго. По итогам конкурса команде Белгородэнерго присудили первое место.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С полученными наградами бойцы прибыли в Белгород на церемонию закрытия шестого сезона студенческих отрядов. Начальник управления по работе с персоналом Татьяна Татукова поздравила ребят с победой и отметила важность полученного опыта для будущего. Она поблагодарила бойцов за проявленную заинтересованность и желание лучше узнать все аспекты выбранной специальности.

В свою очередь командир отряда Владислав Глумов сказал, что участие в стройотряде, особенно в чемпионате, позволило значительно расширить горизонты будущей профессии и понять, что энергетика — это мощный высокотехнологичный комплекс, который требует глубоких знаний, точного анализа и выверенных решений: «Учиться этому еще предстоит», - отметил он.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Помимо участия в конкурсе, бойцы студотряда «Фаза» в течение полутора месяцев осваивали различные виды деятельности, связанные с ежедневным трудом энергетиков и помогали коллегам готовить сетевой комплекс к зимним нагрузкам. Вместе с бригадами Белгородского РЭС участвовали в строительстве 6,7 км воздушных и кабельных ЛЭП в районах ИЖС, установке двух трансформаторных подстанций и столбовой ТП в микрорайоне «Парус» и с. Ближняя Игуменка, наносили диспетчерские наименования на энергообъекты, подготовили 1000 метров траншей под укладку кабеля. Помогали электромонтерам РЭС капитально отремонтировать семь воздушных линий 0,4-10 кВ. Занимались эскизированием трасс кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженностью 7 км и разрабатывали планы осмотров и диагностики ВЛ и КТП 0,4-10 кВ Белгородского района электрических сетей на 2020 год.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Особым подарком для студентов стало участие в торжественном открытии первой в Черноземье цифровой подстанции 35 кВ «Никольское», которое прошло под руководством генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского и губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Эти впечатления останутся с ребятами надолго, ведь уже сегодня они смогли прикоснутся к энергетике завтрашнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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