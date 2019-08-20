2019-08-20T17:29:46+03:00
Общество

В зимнем саду Белгородского госуниверситета приступили к уборке бананов

Гигантская гроздь из 25 бананов созревала почти полгода
Ирина ТАРАСОВА
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В зимнем саду Белгородского госуниверситета приступили к уборке бананов. Фото пресс-службы Ниу"БелГУ".В зимнем саду Белгородского госуниверситета приступили к уборке бананов. Фото пресс-службы Ниу"БелГУ".
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В зимнем саду Белгородского университета приступили к сбору урожая бананов. В этом году плоды бананов более крупные, сладкие и ароматные по сравнению с прошлыми урожаями. И кисти гигантские . Так одна из них состоит из 25 ягод (так принято называть бананы). Созревала она почти полгода.

Бананы в зимнем саду университета появились в 2002 году. Коллекция насчитывает два вида экзотических растений – банан Баджио (Musabasjoo) и банан карликовый (Musaacuminate). Последний зацвел в этом году в марте.

Заместитель начальника по экскурсионной деятельности управления ландшафтных работ и обслуживания территории ботсада университета Наталья Захарова отмечает, что с момента посадки банана до окончания плодоношения обычно проходит от 9 до 19 месяцев. А после сбора урожая само растение срезают, но волноваться по этому поводу не стоит, потому что к этому времени обычно банан дает новый побег. И в университетском зимнем саду рядом с плодоносящим растением уже подрастает его «смена».

– При благоприятных условиях жизнь банановых «династий» бесконечна, – говорит Наталья Захарова.

Кстати, по своим размерам банан больше похож на дерево, но на самом деле это одно из крупнейших на Земле травянистых растений. В условиях зимнего сада НИУ «БелГУ» высота банана составляет 3,5 м, а в природе существуют виды, достигающие 10 и даже 15 метров в высоту. В ботсаду рассказывают, что банан дарит не только вкусные плоды. В пищу годятся и его цветки, а листья растения используют в качестве обертки для приготовления различных блюд.

Напомним, что родиной бананов принято считать тропическую Азию, оттуда он попал в Африку, а потом в Америку. Экзотический фрукт быстро прижился, и сейчас в тропических странах он заменяет хлеб, картошку и мясо. Бананы собирают зелеными, созревают они во время перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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