О «высоких» подвигах

12 августа, в День Военно-воздушных сил России, состоялась презентация уникальной патриотической фотовыставки «Герои среди нас. Воздушно-космические силы». Это совместный проект Молодежного движения «Прав? Да!» и Главного управления Воздушно-космических сил Российской Федерации. Уникальная экспозиция знакомит с историями подвигов участников Великой Отечественной войны и современными героями, которые и сегодня сохраняют безопасность на воздушных просторах нашей страны.

Проект «Герои среди нас» продолжается - еще с момента первой презентации масштабной экспозиции о белгородских героях силовых структур в 2018 году было очевидно, что такая концепция будет интересна и востребована. Россия - страна настоящих патриотов, защитников Отечества, и о них важно рассказывать, особенно молодежи.

.

- Сегодня молодежь должна быть вовлечена во все новые, интересные, перспективные проекты, ведь в будущем именно им предстоит с ними работать. У них оригинальные и свежие идеи, которые могут и должны быть реализованы. Наше молодежное движение «Прав? Да!» объединяет таких творческих, активных, целеус-тремленных ребят, которые готовы уже сейчас быть вовлеченными в социальные, благотворительные, спортивные, патриотические проекты. И фотовыставка «Герои среди нас. Воздушно-космические силы» - это наше большое совместное с Главным командованием ВКС РФ начинание, у которого впереди большое будущее, - отметил Сергей Фуглаев, председатель Молодежного движения «Прав? Да!».

Фотовыставка «Герои среди нас. Воздушно-космические силы» - это фотографии и истории жизни герои-ческих людей, которых уже нет в живых, и о тех, кто до сих пор остается в «воздушном» строю. Это летчики, асы истребительной авиации, испытатели. Они навсегда вписали свое имя в историю Отечества. Среди них: участник Великой Отечественной войны, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб, первая из женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза, Валентина Гризодубова, дважды герой Советского Союза Амет-хат Султан, председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев, командующий дальней авиации Герой России Сергей Кобылаш, почетный академик Российской академии космонавтики, Герой России Сергей Нефедов, участник Великой Отечественной и корейской войн Герой Советского Союза Сергей Крамаренко и другие.

.

- Сегодня на открытии этой уникальной патриотической фотовыставки присутствуют ветераны, действующие офицеры, герои, у которых есть чему поучиться молодежи и с которых можно и нужно брать пример. Пусть молодежное движение «Прав? Да!» движется вперед, пусть оно крепчает, расширяет свои возможности и географию. Спасибо вам большое за вашу работу, - отметил на открытии фотовыставки командующий Военно-воздушными силами заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант Сергей Дронов.

- Это уникальный и очень интересный проект, который знакомит молодежь с именами героев, которых важно помнить всегда. Это истории отважных людей, которые готовы были пожертвовать своей жизнью ради безопасности нашего Отечества. Прекрасная фотовыставка, у которой, несомненно, большое будущее, - сказал заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

.

Вместе с Молодежным движением «Прав? Да!» на презентацию приехал Герой России, депутат Белгородского городского Совета, участник фотопроекта «Герои среди нас» Вячеслав Воробьев.

- Фотовыставка современная, она для молодежи. Ведь им сегодня важно не только слышать имена героев, но и иметь возможность на них посмотреть, почитать их истории жизни. Я уверен, что наша молодежь способна на подвиг, главное - показывать им правильные примеры, - подчеркнул Вячеслав Воробьев.

.

Презентация фотовыставки проходила в рамках торжественного концерта, приуроченного к 107-й годовщине Военно-воздушных сил России, который проходил в Московском доме ветеранов войн и Вооруженных Сил.

С Днем Военно-воздушных сил России со сцены всех присутствующих поздравили командующий Военно-воздушными силами - заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов, заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Николай Москвителев. Они поблагодарили всех ветеранов и действующих офицеров за добросовестный труд на благо Отечества, пожелали здоровья и успехов во всем. К поздравлениям в видеообращении присоединился и Виктор Бондарев - Герой России, председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности, участник фотовыставки.

.

- Военно-воздушные силы России сделали огромный шаг за свое становление. Трудно оценить вклад ВВС в победы в годы Великой Отечественной войны, в афганских событиях. Благодаря действиям наших пилотов много солдат и офицеров остались живы и продолжают служить или ушли на заслуженный отдых. Уважаемые ветераны, желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья, тщательной работы с молодежью по прославлению и поднятию авторитета наших Воздушно-космических сил. Всех с праздником! - сказал Виктор Бондарев.

Сергей Фуглаев также поздравил всех со знаменательной датой, пожелал благополучия, здоровья и мирного неба над головой.

- Я выражаю искреннюю благодарность и признательность за совместную работу в сфере патриотического воспитания молодежи министру обороны РФ генералу армии Шойгу Сергею Кужугетовичу, Главнокомандующему Воздушно-космическими силами генерал-полковнику Суровикину Сергею Владимировичу. Для меня лично и для всего нашего молодежного движения «Прав? Да!» это очень большая честь. Спасибо всем, кто помогал с организацией и проведением этого масштабного патриотического проекта. Особые слова благодарности - нашим дорогим и уважаемым участникам фотопроекта. Вы - истинный пример для подражания, особенно для нашей молодежи, - отметил со сцены Сергей Фуглаев.

Для многих участников проекта «Герои среди нас. Воздушно-космические силы» это был необычный, но очень интересный опыт. Они отметили, что подобные фотовыставки - самый лучший способ рассказать молодежи об истории державы, воспитать в них те качества, которые им пригодятся по жизни: смелость, отвагу, самоотдачу, любовь к Родине.

- Я мечтаю о том, чтобы стать именно тем человеком, которым меня всегда представляют. Героем, примером для подражания, выдающимся человеком. Я просто целиком и полностью отдаю себя делу, которое выбрал, которое может приносить пользу нашей стране. Порой кажется, что поставленная задача невыполнима, но поддержка близких и коллег всегда помогала мне преодолеть любые сложности. Это очень важно, чтобы у тебя были люди, которые смогут сказать: «У тебя все получится», - отметил Сергей Нефедов, участник фотопроекта «Герои среди нас. Воздушно-космические силы», Герой России.

В завершение торжественного мероприятия гости праздника поблагодарили молодежное движение «Прав? Да!» за фотопроект и выразили надежду, что таких фотовыставок об удивительных героических личностях в России будет еще больше.