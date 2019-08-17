2019-08-17T14:06:38+03:00
Общество

Председатель белгородского клуба ветеранов «Мыслитель»: «За последние 5 лет никто не умер… Некогда!»

Самому младшему члену клуба 75 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Члены клуба "Мыслитель" всегда весело и интересно проводят время.Члены клуба "Мыслитель" всегда весело и интересно проводят время.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Центральном парке Белгорода сегодня, 17 августа, собрались ветераны клуба «Мыслитель». Этим летом они регулярно собираются в летней беседке парка, играют в шахматы. Есть «база» в областной научной библиотеке, где проходят настоящие шахматные баталии. «Но на свежем воздухе, с песнями, шутками, плакатами о здоровом образе жизни,» — веселее. Младшему члену клуба 75 лет, а есть и те, кому под 90», — рассказывает председатель клуба Владимир Зацепин. И шутит: « «За последние пять лет никто не умер, так как некогда — все при деле, всегда в компании».

В клубе 60 человек. Участники клуба «Мыслитель» считают, что шахматы развивают интеллектуальные способности, дают возможность обменяться опытом, предоставляют уникальную возможность сыграть с опытным игроком, чемпионами и ветеранами шахматной доски. При этом испытать себя может каждый.

Но есть и много таких, кто просто приходит, чтобы с пользой провести время. Ведь «Мыслитель» не ограничивается только игрой в шахматы или проведением турниров. Проводят на его площадке и литературные вечера, и встречи с интересными людьми. И приглашают всех, кто любит активный образ жизни в свои ряды.

- Приходите, - обращаясь ко всем белгородцам, говорит Владимир Зацепин. - Не пожалеете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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