2019-08-14T18:41:35+03:00
Общество

В Белгороде успешно прошли межведомственные учения по ликвидации последствий ЧС

Такая тренировка стала частью подготовки электросетевого комплекса региона к отопительному сезону
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» приняли участие в масштабных совместных учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на энергообъектах в условиях низких температур.

На учениях участникам нужно было отработать практические навыки оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных непогодой. В первую очередь, необходимо было оценить готовность мобильных бригад, спецтехники, системы управления, связи к быстрому реагированию на нештатные ситуации, обеспечить организацию временных схем электроснабжения социально значимых объектов с применением резервных источников электроснабжения. Важнейшей стала задача проверки эффективности взаимодействия энергетиков с органами исполнительной власти, местного самоуправления, специалистами ГУ МЧС России по Белгородской области, филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие МЭС, филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация», подрядными организациями для привлечение дополнительных сил и средств при организации аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По замыслу тренировки, 16 декабря 2019 года в Белгородской области резко ухудшились погодные условия. С минусовой до 00С резко повысилась температура воздуха, начался обильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром с порывами до 27-30 м/с. В результате из-за налипания мокрого снега на провода, падения деревьев на ЛЭП, начались массовые отключения электроэнергии в 10 районах области. В общей сложности, по данным на 10:00, было обесточено 1109 трансформаторных подстанций, 160 линий электропередачи 6-10 кВ, 4 воздушные линии 110 кВ. В результате без электроэнергии остались 104 населенных пункта, 126 социально значимых объектов, более 99 тысяч человек.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики сразу же приступили к ликвидации повреждений. Ситуацию взял под контроль штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Белгородской области. Оперативный штаб «Россети Центр Белгородэнерго» организовал проведение аварийно-восстановительных работ. Для повышения эффективности штабной вагон расположился в непосредственной близости от мест массовых технологических нарушений.

После получения данных об отключениях в Белгородэнерго ввели особый режим работы. Были приведены в готовность мобильные подразделения, оснащенные необходимые силами и средствами для восстановления электроснабжения потребителей. Обеспечена доставка необходимой спецтехники к местам повреждений. Специалисты управления производственной безопасности и производственного контроля предварительно проверили наличие у аварийно-восстановительных бригад всех необходимых инструментов, приспособлений и спецсредств.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В первую очередь энергетики запитали социально значимые объекты региона, для чего задействовали 13 передвижных резервных источников электроснабжения. В аварийно-восстановительных работах принимали участие 48 оперативно-выездных и ремонтных бригад Белгородэнерго, 65 единиц спецтехники, специалисты пяти подрядных организаций и всех участвующих в учениях структур. Для дистанционной диагностики ЛЭП был поднят в небо беспилотный летательный аппарат, который позволил оперативно определить наличие повреждений.

В результате слаженных совместных действий электроснабжение обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

- Учения прошли успешно. Мы еще раз отработали все важные организационные моменты и убедились в готовности всех ответственных служб быстро принимать решения по ликвидации технологических нарушений, вызванных неблагоприятными погодными явлениями. Очень важна была отработка практических навыков взаимодействия и информационного обмена между Белгородэнерго, муниципалитетами, спасателями и всеми участниками аварийно-восстановительных работ, что очень важно для оперативного возобновления подачи электроэнергии потребителям, - отметил и.о. первого заместителя директора – главного инженера «Россети Центр Белгородэнерго» Михаил Малыхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука проведёт вступительные экзамены в Калининграде и Нижнем Новгороде
Первые из них пройдут 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» и 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля «Горький fest»
Новости 24
Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке
В лебединском храме-часовне празднуют Медовый Спас
В Белгороде определили победителей специальной лиги Международного инженерного чемпионата «Case- in»
Белгородец осужден на 20 лет за убийство подруги и ее несовершеннолетней дочери
В Новом Осколе семья отравилась ядовитыми грибами
В Белгородском регионе появились новые беленькие мусоровозы
Писатель Александр Лапин дал интервью телеканалу «Россия 24»
В Белгородскую область вернулась 35-градусная жара
Транспортные полицейские Белгорода задержали местного жителя с марихуаной
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
Старооскольский предприниматель заплатил ущерб за испорченную дорогу
Жительница Белгородского района отсудила 100 тысяч рублей за неработающий iPhone
В Белгородском регионе на три дня перекроют дороги
Белгородская управляющая компания заплатит жительнице Губкина ущерб за затопленную квартиру