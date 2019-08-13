В I полугодии 2019 года группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз

Это следует из данных промежуточной консолидированной отчетности группы по МСФО, содержащей отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

- Прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год. Мы завершили процесс консолидации всех бизнесов и вышли на прибыльность в каждом из основных сегментов нашей деятельности - банковском, страховом и пенсионном. Банк «Открытие» - флагманский актив группы - успешно завершил процедуру санации. Теперь мы имеем динамично развивающийся универсальный банк, успешно работающий как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. «Росгосстрах» сохраняет лидирующие позиции на страховом рынке, группа «Открытие» остается одним из главных игроков на пенсионном рынке, активно развивается наш брокерский бизнес. Хорошие финансовые показатели по итогам 1 полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед Группой в ближайшие два года, - подчеркнул Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие».

По итогам 1 полугодия 2019 года банковская группа «Открытие» получила чистую прибыль в размере 33,4 млрд рублей, что существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (1,8 млрд рублей).

Рентабельность капитала (ROE) по итогам первого полугодия 2019 года составила 16,9%.

Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель) составил 14,7% по состоянию на 30 июня 2019 года (по сравнению с 12,3% на конец 2018 года). Регулятивный капитал Группы составил 338,5 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2019 года (248,4 млрд рублей на 31 декабря 2018 года).

Операционный доход Группы (без учета обесценения активов) по итогам 1 полугодия 2019 года составил 72,8 млрд рублей, что на 45,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (49,9 млрд рублей).

Чистый процентный доход Группы по итогам 1 полугодия 2019 года составил 30,8 млрд рублей.

Чистая процентная маржа (NIM) банка «Открытие» составила 3,2% по итогам 1 полугодия 2019 года (3,7% по итогам 2018 года). На динамику маржи оказал влияние рост стоимости фондирования, обусловленный увеличением доли срочных средств физических лиц в структуре клиентских привлечений с 45,5% на 30 июня 2018 года до 49,9% на 30 июня 2019 года. Доля банка «Открытие» в чистом процентном доходе Группы составила 79,4% по итогам 1 полугодия 2019 года.

По итогам 1 полугодия 2019 года Группа получила чистый торговый доход в сумме 12,4 млрд рублей (чистый торговый убыток составил -14,3 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2018 года). Основной объем чистого торгового дохода был получен Группой от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.

Чистый комиссионный доход Группы по итогам 1 полугодия 2019 года составил 11,4 млрд рублей, что на 60,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,1 млрд рублей). На динамику чистого комиссионного дохода в 1 полугодии 2019 года оказало влияние присоединение БИНБАНКа, принимая во внимание значительный рост клиентской базы Группы.

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года составил 5,8 млрд рублей (6,0 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). Основным драйвером роста бизнеса стала интеграция деятельности СК «Росгосстрах» с банковской группой «Открытие».

Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года составил 7,6 млрд рублей (10,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). Основными факторами изменения операционного результата по пенсионной деятельности в 1 полугодии 2019 года стали значительный рост инвестиционного дохода пенсионного фонда и, как следствие, увеличение размера пенсионных обязательств в результате начисления инвестиционного дохода.

Административно-хозяйственные расходы Группы по итогам 1 полугодия 2019 года увеличились на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 46,0 млрд рублей. Расходы на оплату труда составили 59,3% от общих административно-хозяйственных расходов Группы. Повышение эффективности является одним из основных стратегических направлений работы группы «Открытие». По итогам 1 полугодия 2019 года отношение затрат к доходам (CIR) составило 63,2% (67,5% за аналогичный период прошлого года).