Скверу Металлургов подарили вторую жизнь

Сквер Металлургов у здания заводоуправления «Красного Октября» словно своеобразный индикатор времени. Хорошо жили сталевары, работал на полную мощь металлургический гигант - все краше становилась зеленая зона. Затяжные проблемы на предприятии привели к тому, что сквер совсем захирел и превратился в памятник былому величию: засыхающие деревья, пара ободранных лавочек, разбитый фонарь. Сегодня здесь кипит работа - явный признак того, что жизнь на предприятии налаживается. Завод постепенно начинает возрождать производственные мощности, репутацию и рынок сбыта. В сквере, ведущем к проходным, идет масштабная реконструкция и уже к маю 2020 года здесь появится современный парк.

На подготовительном этапе строители демонтировали старые бордюры и асфальт, фонарные столбы и дряхлые лавочки. Территорию распланировали и выровняли. От старых и больных растений пришлось избавиться. Но зелени в обновленном сквере будет в несколько раз больше, чем раньше.

- Мы хотим сделать красивый и комфортный парк для наших заводчан, для жителей Краснооктябрьского района, - подчеркнул исполнительный директор предприятия Александр Сиваков. - Помимо уже растущих деревьев здесь будут высажены новые зеленые насаждения, а также появится березовая роща.

ФРАНЦУЗСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ТРИ ФОНТАНА

Общая площадь сквера Металлургов около 3,5 гектара. Территорию поделили на три части: центральную, семейную и мемориальную. А за основу дизайнеры взяли идею французского парка со строгой геометрией и симметричной планировкой. Есть здесь и историческая подоплека. Основанный более ста лет назад французским акционерным «Уральско-Волжским металлургическим обществом» завод когда-то называли «французским».