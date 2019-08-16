Клиенты банка «Открытие» стали больше инвестировать в продукты с купонами

Интерес клиентов банка «Открытие» растет к программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с регулярными купонами. С июля по август их доля среди всех проданных продуктов ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» достигла 72,5%, тогда как с апреля по июнь составляла только 41%, а в первые 3 месяца 2019 года не превышала 23%.

Купонные продукты ИСЖ позволяют клиентам регулярно видеть работу инвестиционной стратегии и получать выплаты доходности. Всего с января по август 2019 года клиенты банка «Открытие» приобрели более 3000 купонных полисов ИСЖ «Росгосстрах Жизнь», а объем вложенных активов составил почти 2 млрд рублей.

- Купонные стратегии ИСЖ на рынке можно назвать новым витком эволюции продукта. Возможность получения регулярных выплат сближает ИСЖ с облигациями – понятным и стабильным для многих россиян инвестиционным инструментом, - комментирует Дмитрий Нуриахметов, руководитель инвестиционного управления СК «Росгосстрах Жизнь».

- ИСЖ с купонами пользуются особым спросом в розничном сегменте банка, у клиентов, которые раньше не пробовали никакие финансовые инструменты, кроме депозита, и еще не знакомы с международным фондовым рынком. Во-первых, продукт понятен на интуитивном уровне - доход рассчитывается по простым параметрам, например, если котировки акций в корзине не падают по итогам года ниже определенной цены. Во-вторых, привлекает возможность регулярных выплат в продукте, - комментирует Мария Саенко, начальник управления страховых продуктов ПАО Банка «ФК Открытие».