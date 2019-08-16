Гидрометцентр детям

У воспитанников губкинского детского сада №5 «Берёзка» появился собственный гидрометцентр. Благодаря победе в грантовом конкурсе «Металлоинвеста» «Сделаем вместе!» воспитанники старших групп уже наблюдают за изменениями погодных условий на детской метеоплощадке.

- Наша метеостанция настоящая. Здесь есть флюгер, снегомер, ветряной рукав, метеобудка с барометром и градусником, календарь погоды, солнечные часы, осадкомер и кормушка, – рассказала Вера Поддубная, воспитатель детского сада №5. – Дети ежедневно выходят и делают свои замеры. Спасибо большое Металлоинвесту за такой полезный подарок нашим любознательным ребятам.

Занятия развивают у дошкольников навыки исследовательской деятельности: наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, анализировать, делать выводы и умозаключения.

А совсем недавно, детсадовцы из «Берёзки» провели экологическую акцию и призвали взрослых: «Берегите лес от пожара!». Совместно с волонтерами молодежной организации «Добрый Я» на центральной площади дошколята раздали прохожим около 200 агитационных листовок, которые они нарисовали сами.