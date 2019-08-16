2019-08-17T13:08:41+03:00
Общество

Гидрометцентр детям

В губкинском детском саду теперь своя метеоплощадка
Поделиться:
фото: В. Воронов.фото: В. Воронов.
Изменить размер текста:

У воспитанников губкинского детского сада №5 «Берёзка» появился собственный гидрометцентр. Благодаря победе в грантовом конкурсе «Металлоинвеста» «Сделаем вместе!» воспитанники старших групп уже наблюдают за изменениями погодных условий на детской метеоплощадке.

- Наша метеостанция настоящая. Здесь есть флюгер, снегомер, ветряной рукав, метеобудка с барометром и градусником, календарь погоды, солнечные часы, осадкомер и кормушка, – рассказала Вера Поддубная, воспитатель детского сада №5. – Дети ежедневно выходят и делают свои замеры. Спасибо большое Металлоинвесту за такой полезный подарок нашим любознательным ребятам.

Занятия развивают у дошкольников навыки исследовательской деятельности: наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, анализировать, делать выводы и умозаключения.

А совсем недавно, детсадовцы из «Берёзки» провели экологическую акцию и призвали взрослых: «Берегите лес от пожара!». Совместно с волонтерами молодежной организации «Добрый Я» на центральной площади дошколята раздали прохожим около 200 агитационных листовок, которые они нарисовали сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Президент РАН Александр Сергеев считает успешным сотрудничество властей Тюменской области, бизнеса и науки
Западно-Сибирского межрегиональный НОЦ  интенсивно прирастает ведущими институтами РАН, стратегическими индустриальными партнерами, университетами
Новости 24
Белгородский врач, виновный в смерти 22-летнего пациента, избежал наказания
Капитальный ремонт домов в Белгороде контролирует специальная комиссия
Белгородское предприятие изготавливало изделия из кальмаров и рыбы с грубым нарушением санитарных норм
Более 1000 белгородцев не смогут выехать за рубеж из-за долгов за горячую воду и тепло
Старосколец попался на пьяной езде с поддельными правами [видео]
В Белгороде мотоциклист, уходя от преследования полиции, врезался в патрульный автомобиль
У белгородки в поезде «Москва-Белгород» украли золотые изделия на сумму 50 тысяч рублей
В Белгороде организуют обучение для предпенсионеров
Чтобы потушить пожар в бане, белгородским спасателям понадобилось более трех часов
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Cудебные приставы помогли жителям Валуек получить заработную плату с предприятия-должника
Белгородский боксер Анатолий Попов стал победителем Всероссийских соревнований
В Белгородской области в пруду утонул мужчина
В Белгороде водитель-мужчина едва не подрался с автоледи