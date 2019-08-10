Кокорин и Мамаев в составе сборной белгородской колонии обыграли ФК "Салют"

10 августа в 11 часов по московскому времени в белгородской исправительной колонии №4 города Алексеевка начался матч между футболистами ФК «Салют» и командой «Золотой лев», в составе которой играют бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев. Как известно, именно в этой колонии скандально известные футболисты, осужденные за драку, отбывают наказание с начала июля 2019 года. Матч белгородцев и осужденных проходил в формате два тайма по 20 минут, 6 на 6.

Как и надеялись игроки "Салюта", на поле вышли оба именитых футболиста. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «Золотого льва». Мамаев оформил хет-трик, Кокорин голов не забивал.

В пресс-службе УФСИН России по Белгородской области название команды заключенных объяснили так: «Руководство предложило несколько вариантов названия. Ребята выбрали «Золотой лев» - это один из символов Белгородской области, и им понравилось, как звучит».

После матча состоялась церемония закрытия и награждения.