2019-08-12T12:48:43+03:00
Общество

Белгородец обнаружил в своем дворе немецкую зенитную пушку «FlaK 88»

Уникальная находка весом в 2 тонны отправилась в музей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Житель села Драгунское-75 Белгородского района во дворе своего дома обнаружил немецкую зенитную пушку «FlaK 88». Мужчина готовил траншею, чтобы проложить коммуникации. И в двух метрах от дома на глубине около 70 сантиметров наткнулся на необычный металлический предмет. В попытках откопать его, нашел еще несколько взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны.

О своих находках мужчина тут же сообщил спасателям и участковому полиции. Прибыв по вызову, взрывотехники извлекли из земли три артиллерийских снаряда и дополнительно обследовали территорию. Сотрудники МЧС аккуратно откопали орудие длиной около 5 метров. Стало ясно, что это немецкая зенитная пушка.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Согласно историческим фактам, именно на этой территории в 1943 году проходили ожесточенные бои Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками. Спустя 76 лет зенитное орудие – одно из свидетелей тех страшных дней – и было обнаружено нынешним владельцем участка.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Подобные находки для Белгородской области – большая редкость. Как правило, в земле находят лишь части орудий, поврежденных советскими снарядами. Особую опасность при извлечении орудия представляло то, что в пушке могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Спасатели тщательно обследовали пушку - к счастью, взрывоопасных предметов в ней не оказалось. Однако при извлечении орудия из земли взрывотехники обнаружили неподалеку от орудия несколько неразорвавшихся боеприпасов.

Необычную находку весом в 2 тонны извлекли с земли с помощью спецтехники ГУ МЧС России по Белгородской области. Зенитную пушку передали в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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