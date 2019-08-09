Что делать белгородцу, если он утерял документы на недвижимость

Одна из главных материальных ценностей для большинства граждан – это недвижимость. Потеря документов на нее - это всегда неприятность. Однако специалисты Управления Росреестра по Белгородской области призывают не нервничать: большинство документов можно восстановить.

Как восстановить документы и чего надо опасаться, если вы потеряли документы на свою недвижимость?

Для того чтобы понять, куда обращаться гражданину, в первую очередь надо выяснить, какие документы утеряны? Документы на объекты недвижимого имущества могут быть как правоустанавливающие, так и правоподтверждающие. Разберемся, что относится к таким документам и куда обращаться в случае потери.

Правоустанавливающими являются документы, на основании которых у гражданина возникает право собственности на объект недвижимости. К таким документам относятся, например, договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве, договор мены, договор дарения и другие. И в случае утраты зарегистрированного договора, составленного в простой письменной форме, можно запросить копию документа в Росреестре.

Правоподтверждающими документами являются: свидетельство о государственной регистрации права и выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН).

Если собственник потерял свидетельство о государственной регистрации права, то, к сожалению, такой документ восстановить не получится. Вместо него собственник получит выписку из ЕГРН. С июля 2015 года прекращена выдача свидетельства о государственной регистрации права. Собственник получает вместо свидетельства - выписку из ЕГРН. А если утеряна выписка из ЕГРН (выданная ранее), то можно просто заказать новую.

Если утеряны нотариально удостоверенные документы, собственнику нужно обратиться к нотариусу, который с ним работал. В случае утраты копии акта органа государственной власти или акта органа местного самоуправления, следует обратиться в соответствующий орган, подготовивший документ.

Но что делать, если у вас есть серьезные опасения, что утерянные документы могут попасть в руки недобросовестных людей или мошенников?

Если вы боитесь, что в отношении вашей недвижимости кто-то совершит мошеннические действия, ситуацию можно исправить - внести в ЕГРН запись о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.

Внести данную запись в ЕГРН может собственник на любой принадлежащий ему объект недвижимого имущества, в отношении которого права зарегистрированы в ЕГРН. А если собственников несколько, то наложить ограничение на сделки можно только на свою долю в праве на объект недвижимости.

Наличие данной записи в ЕГРН обязывает Росреестр возвращать без рассмотрения все документы, предоставленные для государственной регистрации прав иным лицом (кроме собственника или его законного представителя), даже при наличии у такого лица нотариальной доверенности.

Собственнику недвижимости (или его законному представителю) достаточно подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие ему объекты недвижимости без его личного участия или участия законного представителя. Сведения в ЕГРН вносятся в течение не более пяти рабочих дней со дня подачи заявления. Государственная пошлина за данную услугу не взимается!

Запросить выписку из ЕГРН или копию правоустанавливающего документа можно в офисах МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» или на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). Обратиться с заявлением о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя можно в любой офис МФЦ независимо от места расположения недвижимости или подать заявление в электронном виде на сайте Росреестра, удостоверив его электронной цифровой подписью.

Стоит подчеркнуть, что при утере документов на недвижимость не надо волноваться, необходимо здраво оценивать ситуацию. Помните, что утеря документов не является основанием для лишения права собственности на недвижимость.