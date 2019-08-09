2019-08-09T10:36:03+03:00
Общество

Что делать белгородцу, если он утерял документы на недвижимость

Управление Росреестра по Белгородской области дает пояснения, что делать в таком случае, а главное – как при этом себя обезопасить
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Что делать белгородцу, если он утерял документы на недвижимость. Фото пресс-службы Управления Росреестра по Белгородской области.Что делать белгородцу, если он утерял документы на недвижимость. Фото пресс-службы Управления Росреестра по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Одна из главных материальных ценностей для большинства граждан – это недвижимость. Потеря документов на нее - это всегда неприятность. Однако специалисты Управления Росреестра по Белгородской области призывают не нервничать: большинство документов можно восстановить.

Как восстановить документы и чего надо опасаться, если вы потеряли документы на свою недвижимость?

Для того чтобы понять, куда обращаться гражданину, в первую очередь надо выяснить, какие документы утеряны? Документы на объекты недвижимого имущества могут быть как правоустанавливающие, так и правоподтверждающие. Разберемся, что относится к таким документам и куда обращаться в случае потери.

Правоустанавливающими являются документы, на основании которых у гражданина возникает право собственности на объект недвижимости. К таким документам относятся, например, договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве, договор мены, договор дарения и другие. И в случае утраты зарегистрированного договора, составленного в простой письменной форме, можно запросить копию документа в Росреестре.

Правоподтверждающими документами являются: свидетельство о государственной регистрации права и выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН).

Если собственник потерял свидетельство о государственной регистрации права, то, к сожалению, такой документ восстановить не получится. Вместо него собственник получит выписку из ЕГРН. С июля 2015 года прекращена выдача свидетельства о государственной регистрации права. Собственник получает вместо свидетельства - выписку из ЕГРН. А если утеряна выписка из ЕГРН (выданная ранее), то можно просто заказать новую.

Если утеряны нотариально удостоверенные документы, собственнику нужно обратиться к нотариусу, который с ним работал. В случае утраты копии акта органа государственной власти или акта органа местного самоуправления, следует обратиться в соответствующий орган, подготовивший документ.

Но что делать, если у вас есть серьезные опасения, что утерянные документы могут попасть в руки недобросовестных людей или мошенников?

Если вы боитесь, что в отношении вашей недвижимости кто-то совершит мошеннические действия, ситуацию можно исправить - внести в ЕГРН запись о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.

Внести данную запись в ЕГРН может собственник на любой принадлежащий ему объект недвижимого имущества, в отношении которого права зарегистрированы в ЕГРН. А если собственников несколько, то наложить ограничение на сделки можно только на свою долю в праве на объект недвижимости.

Наличие данной записи в ЕГРН обязывает Росреестр возвращать без рассмотрения все документы, предоставленные для государственной регистрации прав иным лицом (кроме собственника или его законного представителя), даже при наличии у такого лица нотариальной доверенности.

Собственнику недвижимости (или его законному представителю) достаточно подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие ему объекты недвижимости без его личного участия или участия законного представителя. Сведения в ЕГРН вносятся в течение не более пяти рабочих дней со дня подачи заявления. Государственная пошлина за данную услугу не взимается!

Запросить выписку из ЕГРН или копию правоустанавливающего документа можно в офисах МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» или на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). Обратиться с заявлением о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя можно в любой офис МФЦ независимо от места расположения недвижимости или подать заявление в электронном виде на сайте Росреестра, удостоверив его электронной цифровой подписью.

Стоит подчеркнуть, что при утере документов на недвижимость не надо волноваться, необходимо здраво оценивать ситуацию. Помните, что утеря документов не является основанием для лишения права собственности на недвижимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
Старооскольские оперативники задержали специалистку по снятию порчи
Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Во время потасовки на одной из старооскольских баз отдыха мужчина серьезно пострадал при падении
Белгородская область вошла в пятерку подавших заявку на президентские гранты
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
Белгородец всего за один день стал богаче более чем на 3.5 миллиона рублей
В Белгороде прошел «День спорта с Росгвардией!»
«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
В Белгороде арестованное имущество на общую сумму 53 миллиона рублей уйдет с торгов
Акция в Белгороде: подарить на 1 сентября один букет учителю, а сэкономленные деньги отдать на благотворительность
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
Ревнивого белгородца за смерть подруги осудили на 9 лет